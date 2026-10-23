Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kopáče vltavínů pokuta neodradila. Později ho v jámě zavalila tuna jílu

Autor:
  10:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií
Hned dvakrát se policisté ve čtvrtek setkali s mladým kopáčem vltavínů. Poprvé dostal za nelegální činnost pokutu. To ho neodradilo a v podvečer se na místo vydal znovu. V jámě ho ale zavalila zemina. Do nemocnice ho transportoval vrtulník.

Policisté na jihu Čech řeší nelegální kopání vltavínů v několika lokalitách v kraji prakticky denně. Ve většině případů se jedná o přestupky vyřešené pokutou, pokud však přistihnou kopáče v lese opakovaně, jedná se o trestný čin.

Díry mohou být hluboké až několik metrů.
Policie chytila v lese u Kamenného Újezda dva mladíky, kteří tam hledali vltavíny.
Po kopáčích vltavínů zůstávají v lesích hluboké jámy.
Kopáči hledají vltavíny u Jankova na Českobudějovicku.
12 fotografií

Jen za poslední tři dny řešili českobudějovičtí kynologové na dvě desítky případů. S jedním mužem se ve čtvrtek setkali hned dvakrát. „Při druhém, podvečerním setkání však policisty nevnímal, protože mu záchranáři poskytovali první pomoc,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Kopáči vltavínů v lese narazili, muž na ně vytáhl zbraň a začal střílet

Vltavínáři totiž riskují, když si v dírách, kde kopou zelené poklady, dělají navíc boční úkryty. Do nich se schovávají i před policisty, kteří místa pravidelně kontrolují. Mladému muži se úkryt v jámě stal málem osudným, protože ho v něm zavalila přibližně tuna jílu.

Měl štěstí, protože mu pomohl jiný kopáč, který zavolal pomoc. „Zem byla po nočním dešti podmáčená a stalo se to, na co pravidelně upozorňujeme – že tento druh nelegální činnosti může samotné aktéry stát zdraví i život,“ konstatovala mluvčí.

Policejní pes objevil nelegálního kopáče vltavínů v díře hluboké dva metry

Dispečerka zdravotnického operačního střediska na místo vyslala posádku rychlé zdravotnické pomoci a vrtulník letecké záchranné služby.

„Záchranáři měli v péči mladého muže, kterého ještě před jejich příjezdem vyprostili další lidé na místě. Pacient byl při příjezdu posádek při vědomí, komunikoval, byl podchlazený a stěžoval si na silné bolesti. Záchranáři mu zajistili žilní vstup a podali léky tlumící bolest. S ohledem na mechanismus úrazu a utrpěná zranění jej následně uložili do celotělové vakuové matrace,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian a dodal, že následně ho vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.

31. března 2022

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nová atrakce Orlíku. Sklep byl přes 60 let pod vodou, ale cihly jsou jako nové

Premium
Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i...

Lidé na vyschlé Orlické přehradě našli novou atrakci. Pod Podolským mostem odhalila ustupující voda sklep. Ten odvážlivce, kteří vlezou dovnitř, uchvátí svým zachovalým stavem. Sklep patřil k...

Na jaře prověřili jeho stabilitu, teď se skoro 300 let starý dub na zámku zřítil

Třeboňský zámek přišel o dub na velkém nádvoří. „O půlnoci se samovolně zřítil....

Zámek v Třeboni na Jindřichohradecku přišel o jednu ze svých dominant. Dub na velkém nádvoří, jehož stáří odborníci odhadují na 260 až 280 let, se o půlnoci ze čtvrtka na pátek samovolně vyvrátil.

Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Kvalitex

Josef Handrejch se pustil do podnikání spolu s manželkou Lenou v roce 2011. Začali vyrábět povlečení, prostěradla a další bytový textil z evropských materiálů. Jejich písecká textilka Kvalitex rostla...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

OBRAZEM: Známý symbol Terčina údolí je na suchu. Vodopád zmizel

Uměle vytvořený vodopád v Terčině údolí v Nových Hradech kvůli suchu "vyschl" a...

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu přišel krajinný park a oblíbený turistický cíl Terčino údolí v Nových Hradech na Českobudějovicku o jednu ze svých dominant. Na svých výletech se nyní lidé musejí obejít...

Kopáče vltavínů pokuta neodradila. Později ho v jámě zavalila tuna jílu

ilustrační snímek

Hned dvakrát se policisté ve čtvrtek setkali s mladým kopáčem vltavínů. Poprvé dostal za nelegální činnost pokutu. To ho neodradilo a v podvečer se na místo vydal znovu. V jámě ho ale zavalila...

23. října 2026  10:10

Vítězné Naše Česko v Budějovicích marně hledá partnera. Skončí v opozici?

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

V Českých Budějovicích je po dalších jednáních o koalici zřejmé, že vítězné Naše Česko a ANO, které skončilo třetí, si neplácnou. Na tahu je STAN a OPB. V zákulisí se mluví o tom, že by se k nim...

23. října 2026  9:09

Čelní srážka aut na Prachaticku. Zranilo se pět lidí včetně dvou dětí

U Blažejovic se ve čtvrtek ráno srazila dvě auta. (22. října 2026)

Dvě auta se srazila v pondělí ráno na Prachaticku. Po čelním střetu zůstalo ve vozech pět zraněných včetně dvou dětí. V jednom zůstala zaklíněná řidička. Tu do nemocnice transportoval vrtulník.

22. října 2026  9:20,  aktualizováno  16:54

Jihočeský kraj podpořil Korzo Národní. Není to jen pražská akce, řekl Kuba

Pouliční slavnost Korzo Národní k připomenutí událostí 17. listopadu 1989 se...

Jihočeský kraj podpoří letošní připomínku událostí 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě. Rada kraje schválila na svém jednání finanční dar ve výši 300 tisíc korun spolku Díky, že můžem, který...

22. října 2026  13:10

Hrozba insolvence nad Dynamem: soud stopnul řízení, jenže se hlásí nový věřitel

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Jedna dobrá a jedna horší zpráva pro fotbalové Dynamo České Budějovice. Krajský soud zastavil insolvenční řízení s klubem. Věřiteli, který návrh na insolvenci podal, totiž byla dlužná částka 241 000...

22. října 2026  11:41

Později, ale bude. Proměna tréninkového centra Složiště začne hřišti na fotbal

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Dvě nová hřiště standardních rozměrů s umělou trávou značně pomohou hlavně fotbalové akademii, která Složiště využívá nejvíc. Rozlehlý tréninkový areál na okraji Českých Budějovicích může v budoucnu...

21. října 2026  15:02

Univerzita přidá studentům parkovací místa. Situaci to nevyřeší, zoufají si místní

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam...

Dopravu v okolí Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích má pomoci částečně zklidnit rozšíření parkoviště. Postaví ho v příštím roce. Má zde vzniknout devadesát nových míst pro parkování...

21. října 2026  12:38

Žádná krabice v Budějovicích stát nebude. Halu ladí jako nekončící smyčku

Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.

Využívá své zkušenosti z nejprestižnějších světových staveb. I těch pro olympiády. Budoucí Národní centrum míčových sportů v Českých Budějovicích má v rukou renomovaný londýnský architekt James Perry...

21. října 2026  9:01

iDNES z kraje: Fanynky? Dělám uraženého, směje se Hála. Boxoval i v brnění

Josef Hála při natáčení podcastu (19. října 2026)

Před rokem se stal prvním českým šampionem v boxu bez rukavic, dnes drtí soupeře v organizaci Oktagon. Přesto zůstává český boxer Josef Hála pokorný a svůj. „Prostě klasický český Pepík,“ glosuje...

20. října 2026  18:30

Tréninkový plácek proměnili na nové hřiště, v Budějovicích přibyla další „umělka“

Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace.

Muži jsou druzí v deváté lize a fotbalu se v Nových Hodějovicích celkově daří, což je vidět především na mládežnických týmech a velkém zájmu dětí. Všichni se teď dočkali nového hřiště s umělým...

20. října 2026  16:24

Řidič najel na D3 do protisměru a naboural dvě auta. Dálnice u Budějovic stála hodiny

Řidič bílého vozidla najel do protisměru a srazil se s dalšími auty na dálnici...

Dálnici D3 ve směru na Prahu zastavila v úterý dopoledne u Českých Budějovic vážná dopravní nehoda. Řidič tam totiž najel se svým vozidlem do protisměru a následně se nedaleko sjezdu u Roudného...

20. října 2026  12:06,  aktualizováno  14:39

Unikátní box v Záblatí slouží k vyzvednutí zásilky i dobití elektrokola

V Záblatí mají speciální box, který slouží k vyzvedávání zásilek, ale cyklisté...

Na první pohled je to obyčejný výdejní zásilkový box. Ale takový, co mají v Záblatí na Prachaticku, nikde jinde v republice nyní nenajdete. Slouží pro výdej a posílání zásilek, ale také cyklistům. Ti...

20. října 2026  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×