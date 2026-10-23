Policisté na jihu Čech řeší nelegální kopání vltavínů v několika lokalitách v kraji prakticky denně. Ve většině případů se jedná o přestupky vyřešené pokutou, pokud však přistihnou kopáče v lese opakovaně, jedná se o trestný čin.
Jen za poslední tři dny řešili českobudějovičtí kynologové na dvě desítky případů. S jedním mužem se ve čtvrtek setkali hned dvakrát. „Při druhém, podvečerním setkání však policisty nevnímal, protože mu záchranáři poskytovali první pomoc,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
|
Kopáči vltavínů v lese narazili, muž na ně vytáhl zbraň a začal střílet
Vltavínáři totiž riskují, když si v dírách, kde kopou zelené poklady, dělají navíc boční úkryty. Do nich se schovávají i před policisty, kteří místa pravidelně kontrolují. Mladému muži se úkryt v jámě stal málem osudným, protože ho v něm zavalila přibližně tuna jílu.
Měl štěstí, protože mu pomohl jiný kopáč, který zavolal pomoc. „Zem byla po nočním dešti podmáčená a stalo se to, na co pravidelně upozorňujeme – že tento druh nelegální činnosti může samotné aktéry stát zdraví i život,“ konstatovala mluvčí.
|
Policejní pes objevil nelegálního kopáče vltavínů v díře hluboké dva metry
Dispečerka zdravotnického operačního střediska na místo vyslala posádku rychlé zdravotnické pomoci a vrtulník letecké záchranné služby.
„Záchranáři měli v péči mladého muže, kterého ještě před jejich příjezdem vyprostili další lidé na místě. Pacient byl při příjezdu posádek při vědomí, komunikoval, byl podchlazený a stěžoval si na silné bolesti. Záchranáři mu zajistili žilní vstup a podali léky tlumící bolest. S ohledem na mechanismus úrazu a utrpěná zranění jej následně uložili do celotělové vakuové matrace,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian a dodal, že následně ho vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.
|
31. března 2022