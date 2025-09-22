Stovky diváků se v sobotu sešly v ČEZ Areálu Vltava, aby se staly svědky pokusu o vytvoření největšího burgeru v republice. Nápad se zrodil v hlavě zakladatele oblíbeného řetězce Bouda Burgers Petra Hojdánka. „Chtěl připravit k 10. narozeninám něco výjimečného,“ vysvětlil marketingový manažer Petr Lebeda.
Pokořit dosavadní rekord, který držel 95kilogramový hamburger, však nebylo nic jednoduchého. „Na přípravu byl na zakázku vyrobený speciální gril. Ten se skládal ze dvou částí a principem fungoval jako gril kontaktní,“ popsal Lebeda neobyčejnou výbavu. Gril muselo obsluhovat až osm lidí.
Velkou výzvu bylo také samotné převezení surovin. „Čerstvou bunsku (hamburgerovou bulku, pozn. redakce) z šedesáti kilogramů mouky na místo dovezl pekař,“ přiblížil mluvčí. Obří kus masa o 88 kilogramech pak přepravil řezník v chladicím autě.
Zážitek na celý život
Aby ho mohli kuchaři vůbec upéct, museli jej rozdělit na čtyři kusy a na gril klást postupně. Konstrukce zabrala půl hodiny. Kromě masa rozloženého do dvou pater obsahovala pochoutka také sýr čedar, slaninu, cibuli, rajčata, salát a dresing. Jednotlivé suroviny se navrstvily do výšky 37 centimetrů.
Nakonec se za podpory přihlížejících diváků rekord podařilo překonat. A to výrazně – nový gigant totiž vážil neuvěřitelných 164,3 kilogramu. Na místě nové maximum ihned stvrdil zástupce Agentury Dobrý den, která zaznamenává nejlepší české výsledky.
Po důkladném zaznamenání a nafocení pak pracovníci fastfoodu obra rozkrájeli a rozdali mezi návštěvníky. „Byla to pecka. Obří burger byl zážitek na celý život,“ shodovali se podle organizátorů.
Do vůbec největšího hamburgeru světa však tomu českému scházelo ještě mnoho. Přesněji řečeno tuna! V červenci 2017 totiž podle Guinnessovy knihy rekordů šestice nadšenců v německém Pilstingu připravila tento pokrm vážící 1164,2 kilogramu.