Prachatice mají nejpřívětivější úřad v kraji, po třech letech sesadily Tábor

„Ocenění je pro prachatický úřad signálem, že nastolené kroky směrem k efektivnějšímu fungování radnice společně se zachováním otevřenosti, informovanosti a zejména lidského přístupu pokračují správným směrem. Zároveň je to také zpětná vazba všem zaměstnancům úřadu,“ konstatoval vedoucí městského úřadu v Prachaticích Luboš Šafránek a dodal, že vítězství je potřeba přijmout s pokorou a závazkem, aby se v daném trendu pokračovalo.

Ministerstvo vnitra pořádá soutěž Přívětivý úřad od roku 2016. Mapuje a hodnotí přívětivost úřadů vůči obyvatelům. Letos se do soutěže přihlásilo 110 obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy.

Účastníci odpovídali celkem na 90 otázek v různých kategoriích. Sledují se taková kritéria, jako je počet úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online nástrojů a mobilních aplikací, možnost platit správní poplatky platební kartou, komunikace s občany a další. Letos porotci nově hodnotili i přívětivost úřadů k zaměstnancům.

Tábor byl vždy mezi prvními třemi úřady

Prachatice po třech letech sesadily z prvního místa Tábor. Ten za devět ročníků soutěže nikdy nechyběl mezi prvními třemi úřady na jihu Čech.

„Pro mě to znamená, že náš proklientský přístup, kvalita služeb občanům, ale i chování vůči vlastním zaměstnancům jsou na vysoké úrovni a neustále se pohybujeme mezi nejlépe hodnocenými úřady obcí třetího typu. Zároveň nás druhé místo motivuje k dalším zlepšením,“ uvedl táborský tajemník Lubomír Šrámek a ocenil pracovníky úřadu, kteří mají na úspěchu v soutěži zásluhy.

Do budoucna v Táboře počítají s tím, že se některé úřední agendy z takzvané Tabačky na Husově náměstí přesunou do historické budovy bývalé pošty na Žižkově náměstí.

„Na Tabačce by měl zůstat odbor sociálních věcí a dopravně-správní agendy. Mají tam vybudované kabinky, skladovací páternostery a další vybavení. Navíc dopravně-správní agendy tam sídlí desítky let. Občané jsou na to zvyklí. Počítáme s přesunem odboru životního prostředí a investic,“ řekl Šrámek.

Třetí oceněný Vimperk díky stavebním úpravám v registru řidičů nebo finančním odboru zvýšil komfort svých klientů i zaměstnanců.

„Podařilo se nám získat dotaci na elektronizaci veřejné správy, která lépe zabezpečila naše počítačové sítě. Do budoucna chceme pořídit další informační panel – elektronickou úřední desku na budovu Nad Stadiónem 199. Plánujeme také portál občana nebo rekonstrukci výtahu v budově,“ avizoval tajemník úřadu Jan Tůma.

V celostátním měřítku má nejpřívětivější úřad Pelhřimov, který obhájil loňské celostátní prvenství v soutěži pro úřady obcí s rozšířenou působností. Na druhém místě jsou Říčany a třetí je Kolín.