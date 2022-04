Autonehod na jihu Čech přibývá, klesl počet mrtvých a těžce zraněných

Série ranních nehod v Českých Budějovicích způsobila na konci března jeden z největších kolapsů dopravy v krajském městě za poslední roky. Cestu do práce to některým řidičům prodloužilo až o dvě hodiny.

Z pohledu čísel se ovšem podobné události mohou opakovat stále častěji. Provoz rychle houstne. Zatímco za posledních deset let přibyly v Budějovicích prakticky jen tři důležité silnice (zanádražní s výpadovkou na Třeboň a dálnici a spojka sídlišť Máj a Vltava), počet aut vzrostl přibližně o třetinu.

A logicky tak přibylo i nehod, a to napříč celým regionem. V Jihočeském kraji jich za desetileté období bylo dokonce o 35 procent více. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu. Celorepublikový průměr je přitom „jen“ o 22 procent více.

V roce 2012 se na jihu Čech stalo 3 184 nehod, v roce 2021 už to bylo 4 309. Jediným pozitivem je, že z dlouhodobého pohledu naopak trochu klesl počet usmrcených i těžce zraněných lidí.

„Naše data potvrzují, že mezi rizikové komunikace patří kvůli vysoké koncentraci dopravy ty ve městech, a to včetně parkovišť. Následují silnice II. a nižších tříd,“ upozornil Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny. Jeho slova potvrzují situaci v Budějovicích, kde k nehodám přispívá ještě další zásadní věc.

„Při absenci obchvatu se krajské město stává tranzitním a projíždí tudy obrovské množství aut, což se na nehodovosti odrazí,“ konstatoval už dříve jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Ještě více než dva roky se na tomto stavu nic zásadního nezmění, protože dálnice kolem města nebude hotová.

Nicméně příčiny nehod se stále opakují. Jsou to vysoká rychlost, nepřizpůsobení jízdy podmínkám provozu a rovněž počasí či porušení předpisů.

Zlatá Koruna i Lety

Kromě Budějovic je v kraji samozřejmě i řada dalších míst, kde se dlouhodobě hodně bourá. Ze statistik Automapy Allianz vyplývá, že mezi dvacítkou nejrizikovějších lokalit v ČR jsou hned tři z jihu Čech.

Na tahu z Budějovic do Krumlova u odbočky na Zlatou Korunu a pak u Třebkova nedaleko Písku na hlavním tahu do Prahy a na stejné silnici u Letů.

V žebříčku za období let 2018 až 2020, kde sledují dálnice a silnice prvních tříd, obsadily tyto úseky nelichotivé šesté, sedmé a osmé místo. Dohromady se tam za tu dobu stalo 34 nehod se zraněním a čtyři lidé zemřeli u Třebkova.

Často se bourá také mezi Lišovem a Třeboní. Tam by měla situaci pomoci nová silnice, jejíž stavba by měla začít ještě letos. A obdobné je to i na tahu z Budějovic směrem na Vodňany i Písek. Tady mají v budoucnu pomoci nejen obchvat Dasného a Češnovic, ale i částečné rozšíření některých úseků o jeden pruh pro bezpečnější předjíždění. Řidiči ale budou muset ještě několik let počkat.

Nejvíce v Praze, málo na Plzeňsku

Podle čísel Centra dopravního výzkumu na tom ale Jihočeský kraj není zdaleka nejhůře. První místo v absolutním počtu nehod patřilo vloni Praze (17 492). Druhý je Středočeský kraj (14 945), třetí Ústecký (11 225). V Jihočeském to tedy bylo 4 309 havárií a pro srovnání třeba v Plzeňském 3 908 nehod.

Za tak vysokými čísly je i stále větší počet aut na silnicích. Na konci roku 2012 bylo v ČR registrovaných celkem 6,6 milionu aut, vloni už o dva miliony více.

Zajímavostí je, že k nehodovosti podle dat pojišťovny statisticky nejvíce přispívají zejména mladí řidiči do 25 let. „A ti, kteří za jeden rok nabourají dvakrát, téměř vždy způsobí následně i další škodu,“ zmínil Jan Marek.

Podle dopravních odborníků jim mnohdy chybí odhad, zkušenosti a schopnost správně reagovat na vzniklou situaci. „Nedostatečnou vyježděnost pak leckdy nahrazují riskováním,“ doplnil Igor Sirota z Ústředního automotoklubu České republiky.

Dodal, že svou roli hraje i parta, kterou řidič veze. Mladí pak totiž častěji mají tendenci se za volantem předvádět.