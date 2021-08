Řidička narazila do stromu, spolujezdkyně zemřela. Oběma bylo 19 let

Oběma ženám v užitkovém vozidle značky Volkswagen bylo 19 let. Na úzké silnici druhé třídy šoférka zřejmě nepřizpůsobila rychlost svým schopnostem a stavu komunikace. Sjela do příkopu, kde přední částí narazila do vzrostlého stromu.

„Spolujezdkyně utrpěla mnohačetná zranění, kterým na místě podlehla. Velmi těžce zraněná řidička byla z místa transportována leteckou zdravotnickou službou do nemocnice,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.



Na místo letěly dva vrtulníky, jeden z nich řidičku v kritickém stavu dopravil do českobudějovické nemocnice. Po dobu vyšetřování nehody policisté provoz odkláněli směrem na Jemnici a Dačice. Případ si převzali kriminalisté.



Nedělní vážnou nehodou se uzavřel tragický týden na jihočeských silnicích. „Za týden máme pět mrtvých, což je nejhorší bilance za poslední tři roky,“ doplnil Bajcura.

Policisté apelují na řidiče, aby jezdili bezpečně. Blíží se navíc období, které bývá každoročně kritické. Lidé se totiž na konci srpna budou vracet dovolené a děti od září vyrazí do školy.

„Proto zvýšíme kontroly a na začátku září budou na přechodech a v blízkosti škol a školek hlídky strážníků či policistů v daleko vyšším počtu,“ zdůraznil Bajcura.