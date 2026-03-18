Při srážce aut na Českobudějovicku se zranilo šest lidí, jednu ženu resuscitovali

Nehoda se stala na hlavním tahu z Českých Budějovic do Písku u křižovatky u Nové Hospody.
Operační středisko vyslalo šest posádek a jednu posádku s lékařem. Jednoho pacienta po vyproštění transportoval do nemocnice vrtulník.
„Jednu ženu před naším příjezdem resuscitovali hasiči, při příjezdu posádek došlo po podání výboje k obnově oběhu,“ uvedli záchranáři.
Ostatní pacienti byli s lehkými a středně těžkými zraněními převezeni do nemocnic v Českých Budějovicích a Písku.
„Zásah byl z naší strany ukončen přibližně do jedné hodiny od výjezdu,“ dodali.
O spolupráci s hasiči informoval i Hasičský záchranný sbor ČR. „Na místo se vrátí po ukončení vyšetřování kvůli úklidu vozovky. V místě počítejte s komplikacemi a jezděte opatrně,“ upozornil.