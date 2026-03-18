Při srážce aut na Českobudějovicku se zranilo šest lidí, jednu ženu resuscitovali

  8:14
U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se po páté hodině ranní srazilo osobní auto s dodávkou. Zranilo se šest lidí, z nich dva těžce. Na místě zasahoval i záchranářský vrtulník. Pacienti byli převezeni do nemocnic v Českých Budějovicích a Písku. Na síti X o tom informovali jihočeští záchranáři.
U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se zranilo. (18. března 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Nehoda se stala na hlavním tahu z Českých Budějovic do Písku u křižovatky u Nové Hospody.

Operační středisko vyslalo šest posádek a jednu posádku s lékařem. Jednoho pacienta po vyproštění transportoval do nemocnice vrtulník.

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se zranilo. (18. března 2026)

„Jednu ženu před naším příjezdem resuscitovali hasiči, při příjezdu posádek došlo po podání výboje k obnově oběhu,“ uvedli záchranáři.

Ostatní pacienti byli s lehkými a středně těžkými zraněními převezeni do nemocnic v Českých Budějovicích a Písku.

„Zásah byl z naší strany ukončen přibližně do jedné hodiny od výjezdu,“ dodali.

O spolupráci s hasiči informoval i Hasičský záchranný sbor ČR. „Na místo se vrátí po ukončení vyšetřování kvůli úklidu vozovky. V místě počítejte s komplikacemi a jezděte opatrně,“ upozornil.

