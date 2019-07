Při srážce dvou aut na Strakonicku zemřel člověk, tři jsou těžce zranění

17:58 , aktualizováno 17:58

Tragická nehoda se stala v sobotu odpoledne na Strakonicku mezi obcemi Čepřovice a Skály. Řidič dodávky jel pravděpodobně vysokou rychlostí a na úzké silnici vyjel v zatáčce do protisměru, kde čelně narazil do osobního automobilu. V něm zemřel řidič ve věku 75 let.