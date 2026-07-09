Petr Holešovský rybařil poblíž místa nehody. Krátce po střetu auta s dívkou přispěchal na místo. „Měl jsem na mobilu jednoho strýčka, který mluvil se mnou, ale zároveň se ptal mojí dcery, co je potřeba vzít. A vtom slyším v telefonu ránu. Myslel jsem si, že to je moje dcerka. Ale nebyla,“ popsal s tím, že zná také příbuzné sražené dívky.
Holčička měla přebíhat přes silnici z plochy naproti parkovišti, kde lidé též parkují svá auta. Na druhé straně totiž už byly i další děti. Původně to přitom vypadalo, že bude čekat na svého strýce.
„Ona se pak asi rozhodla, že půjde sama, šla blíž k silnici, rozhlédla se a čekala, než projede bílé auto. Nikdo z nich už ale neviděl druhý, černý vůz za ním. Byl zřejmě v mrtvém úhlu,“ popsal.
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Řidič prý musel předjíždět rychle a dívku srazil v protisměru jen asi dva metry předtím, než přešla. Holešovský též tvrdil, že na místě nebyla ani žádná brzdná dráha a řidič zacouval zpátky na místo, které potom policisté označili. Zmínil také, že zprvu mu řidič říkal, že jel asi 80 nebo 90 kilometrů za hodinu a chtěl předjet auto před ním. Policistům a později i jemu tvrdil, že jel naopak pomalu.
Místo je v létě velmi vytížené, protože lidé k pískovně míří za koupáním. Auta tam ale prý většinou jezdí pomalu. „Z mého pohledu je to fatální chyba toho šoféra. Když v dálce vidím nějaký hlouček dětí u parkoviště, tak zpomalím, nepředjíždím,“ mínil. Řidič ale prý nikoho neviděl.
Černý vůz srazil dívku levým světlem. Holešovský jako dlouholetý řidič autobusu si z rozsahu poškození dovozuje právě vysokou rychlost. Té by mělo nasvědčovat i to, že po střetu měla holčička letět několik metrů do příkopu.
Pomohl by řidič bílého vozu
Ke střetu vyrazila záchranářská posádka, vůz s lékařem a vrtulník letecké záchranné služby. „Na místě se nacházela jedna zraněná nezletilá osoba, která byla po poskytnutí neodkladné přednemocniční péče letecky přepravena do nemocnice,“ komentoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Kvůli věku dívky se k situaci více nevyjádřil.
Bližší informace k případu nechtěla právě s ohledem na věk sdělit ani táborská policejní mluvčí Lenka Pokorná. „Platí informace, které byly podané na začátku. Na místě byla stanovená verze a s tou se pracuje,“ reagovala. Detaily této nehody se zabývají dopravní policisté z Tábora.
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„Žádáme všechny účastníky silničního provozu o zvýšenou opatrnost při průjezdu místy, kde ve zvýšené míře parkují vozidla a pohybují se chodci. Jsou prázdniny, poučte i vy své děti o bezpečném chování a buďte celkově opatrní,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.
Holešovský nyní doufá, že se přihlásí jako svědek řidič předjížděného bílého auta. „Jestli by náhodou neřekl, že ho dojížděl a chtěl předjet. To by byl největší svědek, toho potřebujeme vypátrat,“ dodal s tím, že přesný čas nehody měl být 14:08 hodin.