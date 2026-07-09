Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tak to nebylo. Svědek vidí nehodu se sraženým dítětem jinak než policie

Autor:
  13:41
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dítě vběhlo po zastavení vozidla do silnice, kde došlo ke střetu s osobním autem. Tak zněla první informace od jihočeských policistů ohledně nehody, která se stala v neděli 28. června odpoledne u parkoviště nedaleko Horusické pískovny na Táborsku. Očitý svědek však s policejní verzí nesouhlasí a popisuje tu svoji.

Petr Holešovský rybařil poblíž místa nehody. Krátce po střetu auta s dívkou přispěchal na místo. „Měl jsem na mobilu jednoho strýčka, který mluvil se mnou, ale zároveň se ptal mojí dcery, co je potřeba vzít. A vtom slyším v telefonu ránu. Myslel jsem si, že to je moje dcerka. Ale nebyla,“ popsal s tím, že zná také příbuzné sražené dívky.

Holčička měla přebíhat přes silnici z plochy naproti parkovišti, kde lidé též parkují svá auta. Na druhé straně totiž už byly i další děti. Původně to přitom vypadalo, že bude čekat na svého strýce.

„Ona se pak asi rozhodla, že půjde sama, šla blíž k silnici, rozhlédla se a čekala, než projede bílé auto. Nikdo z nich už ale neviděl druhý, černý vůz za ním. Byl zřejmě v mrtvém úhlu,“ popsal.

Samovolně rozjeté auto srazilo malé dítě. Zasahovat musel vrtulník

Řidič prý musel předjíždět rychle a dívku srazil v protisměru jen asi dva metry předtím, než přešla. Holešovský též tvrdil, že na místě nebyla ani žádná brzdná dráha a řidič zacouval zpátky na místo, které potom policisté označili. Zmínil také, že zprvu mu řidič říkal, že jel asi 80 nebo 90 kilometrů za hodinu a chtěl předjet auto před ním. Policistům a později i jemu tvrdil, že jel naopak pomalu.

Místo je v létě velmi vytížené, protože lidé k pískovně míří za koupáním. Auta tam ale prý většinou jezdí pomalu. „Z mého pohledu je to fatální chyba toho šoféra. Když v dálce vidím nějaký hlouček dětí u parkoviště, tak zpomalím, nepředjíždím,“ mínil. Řidič ale prý nikoho neviděl.

Černý vůz srazil dívku levým světlem. Holešovský jako dlouholetý řidič autobusu si z rozsahu poškození dovozuje právě vysokou rychlost. Té by mělo nasvědčovat i to, že po střetu měla holčička letět několik metrů do příkopu.

Pomohl by řidič bílého vozu

Ke střetu vyrazila záchranářská posádka, vůz s lékařem a vrtulník letecké záchranné služby. „Na místě se nacházela jedna zraněná nezletilá osoba, která byla po poskytnutí neodkladné přednemocniční péče letecky přepravena do nemocnice,“ komentoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Kvůli věku dívky se k situaci více nevyjádřil.

Bližší informace k případu nechtěla právě s ohledem na věk sdělit ani táborská policejní mluvčí Lenka Pokorná. „Platí informace, které byly podané na začátku. Na místě byla stanovená verze a s tou se pracuje,“ reagovala. Detaily této nehody se zabývají dopravní policisté z Tábora.

Muž chtěl zabránit další nehodě po sražení divočáka, smetlo ho auto

„Žádáme všechny účastníky silničního provozu o zvýšenou opatrnost při průjezdu místy, kde ve zvýšené míře parkují vozidla a pohybují se chodci. Jsou prázdniny, poučte i vy své děti o bezpečném chování a buďte celkově opatrní,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.

Holešovský nyní doufá, že se přihlásí jako svědek řidič předjížděného bílého auta. „Jestli by náhodou neřekl, že ho dojížděl a chtěl předjet. To by byl největší svědek, toho potřebujeme vypátrat,“ dodal s tím, že přesný čas nehody měl být 14:08 hodin.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Muž odevzdal policistům minomet z Maginotovy linie. Francie ho chce zpátky

Jihočeši při zbraňové amnestii odevzdali celkem 507 zbraní. Na snímku je...

Za šest měsíců trvání zbraňové amnestie policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji přijali 507 zbraní. Byl mezi nimi i unikátní pevnostní minomet M 32 z Maginotovy linie....

Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Fotbalisté Mladé Boleslavi pořád ještě nevědí, proti komu za tři týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové...

Úsek D3 u hranic otevřou o měsíc dřív, stavbu komplikovala i německá munice

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Původně ho měli otevřít na konci srpna, nakonec to stihnou o měsíc dřív. Na zhruba 3,5 kilometru dlouhém úseku jihočeské D3 mezi Nažidly a hranicí s Rakouskem finišují práce. Na jeho konci vzniká...

Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud

Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.

Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti...

Když udeří blesk opravdu blízko, cítíte, jak mravenčí zem, vypráví lovec bouří

Premium
Lovec bouřek a fotograf Josef Vyšata a jeho práce (2.7.2026)

Jihočeský fotograf Josef Vyšata se dlouhodobě věnuje lovu bouřek a extrémního počasí, zejména supercel a bleskových výbojů. Kvůli snímkům ročně najede tisíce kilometrů a sleduje vývoj bouřkových...

Tak to nebylo. Svědek vidí nehodu se sraženým dítětem jinak než policie

ilustrační snímek

Dítě vběhlo po zastavení vozidla do silnice, kde došlo ke střetu s osobním autem. Tak zněla první informace od jihočeských policistů ohledně nehody, která se stala v neděli 28. června odpoledne u...

9. července 2026  13:41

Muž odevzdal policistům minomet z Maginotovy linie. Francie ho chce zpátky

Jihočeši při zbraňové amnestii odevzdali celkem 507 zbraní. Na snímku je...

Za šest měsíců trvání zbraňové amnestie policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji přijali 507 zbraní. Byl mezi nimi i unikátní pevnostní minomet M 32 z Maginotovy linie....

9. července 2026  10:08

Mozek je nastavený hledat nebezpečí, dřív to bylo nutné. Dnes to škodí, říká lektorka

Premium
Linda Štucbartová upozorňuje, že se mění chování klientů i na odborech, které...

Lektorka Linda Štucbartová učí pracovníky úřadů, jak se bránit slovním i fyzickým útokům. Říká, že i zaměstnanci někdy reagují neadekvátně. „Častá chyba je, že když klient přijde se stížností, je v...

8. července 2026

Manévry kvůli plastové zbrani. Policie zadržela ženu, která mířila na souseda

Žena ve Strakonicích mířila na souseda krátkou střelnou zbraní (8. července...

Policisté dnes po poledni pátrali po ženě, která podle oznámení ve Strakonicích mířila na souseda krátkou střelnou zbraní. Zhruba po hodině ženu našli a zadrželi. Nikomu se nic nestalo. Policie...

8. července 2026  14:04,  aktualizováno  15:45

Farmáři otevřeli samoobslužný stánek, od května už ho ale dvakrát vykradl zloděj

Farmáři postavili stánek na náves v Záboří. Nabízejí v něm domácí vejce, masné...

Provozovatelé rodinné farmy ze Strakonicka otevřeli samoobslužný stánek, aby v něm nabízeli lokální produkty. Když jim ho už podruhé vykradli, obchůdek zavřeli. Nyní si dávají čas na rozmyšlenou,...

8. července 2026  14:41

Nové byty chtějí, ale ne u chráněných rybníků. Není to novinka, říká náměstek

Vávrovské rybníky jsou místem, kam chodí na procházky lidé ze sídliště Máj.

Tři stavební pozemky, na nichž mohou vyrůst až osmipatrové bytové domy. To vše v sousedství Vávrovských rybníků, které jsou součástí přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Na návrh nového územního...

8. července 2026  11:56

Tým už trénuje, otázky však v Budějovicích trvají. Jaká je současná situace?

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Co bude dál s budějovickým Dynamem, to zůstává nadále nejisté. Platí to i poté, co první tým třetího nejstaršího českého klubu včera zahájil letní přípravu. V kabině se sešlo kolem dvaceti hráčů...

8. července 2026  7:51

Rok v Dynamu byl jako reality show. Kauzám se směju, tvrdí končící Vaníček

Antonín Vaníček z Jablonce na předzápasové rozcvičce.

Nejlepší střelec Dynama z minulé sezony Antonín Vaníček už nejspíš v Českých Budějovicích pokračovat nebude. S klubem po administrativním sestupu do třetí fotbalové ligy sice začal přípravu, ale je...

7. července 2026  14:38

Budějovice musejí být odvážné, radí manažer. Pomáhal Linci, když byl městem kultury

Ekonom a manažer Georg Steiner

Ekonom a manažer Georg Steiner byl v týmu, který připravoval rakouský Linec na rok 2009, kdy se stal Evropským hlavním městem kultury. Stejný titul ponesou v roce 2028 i České Budějovice. „Z Lince se...

7. července 2026  12:21

Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud

Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.

Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti...

7. července 2026  9:06

Chlapi šli s mačetami na mé zaměstnance, vzpomíná vědec na bádání na Nové Guineji

Premium
František Vejmělka se dostal na Novou Guineu při studiu na Přírodovědecké...

František Vejmělka zkoumal savce na Nové Guineji. Objevil tam i čtyři nové druhy a natočil, vyfotil, vědecky zdokumentoval a detailně popsal velekrysu subalpínskou. Sbírku, kterou tam za půl roku...

6. července 2026

V Husinci si lidé připomněli odkaz Jana Husa, dorazila stovka návštěvníků

Socha Jana Husa na náměstí v Husinci na Prachaticku, kde se 6. července 2020...

Odkaz církevního reformátora Jana Husa dnes v Husinci připomněla ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí 90 lidí. Další stovky návštěvníků zavítaly do Husova rodného domu. Při dvoudenních oslavách...

6. července 2026  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.