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Policie stíhá strojvůdce rychlíku, který zavinil střet vlaků u Zlivi. Zranilo se 37 lidí

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  9:18
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025) | foto: Policie ČR

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
37 fotografií
Českobudějovičtí kriminalisté obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti strojvedoucího rychlíku, který zavinil loňský střet dvou vlaků u Zlivi na Budějovicku. V případě prokázání viny mu hrozí až osmileté vězení.

Nehoda se stala loni 20. listopadu v 6.16 hodin. Střetl se při ní rychlík jedoucí z Českých Budějovic s osobním vlakem v opačném směru. Kvůli poruše mezi Zliví a Dívčicemi byl v době nehody v tomto úseku vedený provoz jen po jedné koleji.

Českobudějovičtí kriminalisté od té doby vyslechli desítky lidí, vyhodnocovali zajištěné důkazy a výsledky znaleckých zkoumání. Na základě všech zjištěných informacích zahájili v těchto dnech trestní stíhání strojvůdce rychlíku (ročník 1993) z Českobudějovicka. Drážní inspekce jeho vinu potvrdila v září ve své závěrečné zprávě.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
37 fotografií

„Kriminalisté jej viní z toho, že při řízení rychlíku R 658 ve směru z Českých Budějovic na Plzeň nezastavil před návěstím, které bylo v poloze Stůj, a vjel do cesty protijedoucímu vlaku č. 8053, který jel z Dívčic do Českých Budějovic,“ upřesnila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Ve vlacích cestovalo pět desítek lidí. Podle informací uváděných po nehodě záchranáři ošetřili 47 lidí, jihočeské nemocnice přijaly 35 pacientů. Drážní inspekce ve své závěrečné zprávě uvádí 37 zraněných.

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Poškozeny byly lokomotivy obou souprav i koleje. Předběžnou škodu vyšetřovatelé odhadli na 150 milionů korun, nakonec byla vyčíslena na 85,2 milionu. Nižší je mimo jiné kvůli tomu, že osobní vlak bude možné opravit.

Kriminalisté muže obvinili z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny mu hrozí u soudu trest odnětí svobody až na osm let. Muž je stíhán na svobodě.

20. listopadu 2025

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