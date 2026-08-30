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V Sezimově Ústí usmrtil vlak člověka, provoz stojí mezi Planou a Táborem

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  12:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Ježek, MF DNES

V Sezimově Ústí v neděli zemřel člověk, kterého srazil vlak. Sdělila to jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Provoz na železnici byl před 11:00 přerušený mezi Planou nad Lužnicí a Táborem.

České dráhy na webu uvedly, že tam budou kyvadlově jezdit náhradní autobusy. Jde o rychlíkovou trať 220 mezi Olbramovicemi a Českými Budějovicemi.

Tragická nehoda se stala na železniční zastávce v Sezimově Ústí, uvedla policejní mluvčí. Podle předpokladu drah nebudou vlaky tímto úsekem projíždět do 13:30.

U střetu vlaku s osobou zasahovala v neděli dopoledne také záchranářská a lékařská posádka. „Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem a lékař konstatoval smrt,“ informoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra s tím, že na místo vyjel koroner.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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V Sezimově Ústí usmrtil vlak člověka, provoz stojí mezi Planou a Táborem

ilustrační snímek

V Sezimově Ústí v neděli zemřel člověk, kterého srazil vlak. Sdělila to jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Provoz na železnici byl před 11:00 přerušený mezi Planou nad Lužnicí a Táborem.

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