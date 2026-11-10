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Vlak zavadil o větve stromu ležícího u kolejí, provoz přes hodinu stál

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  15:25aktualizováno  16:04
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Vlak zavadil o větve stromu ležícího u kolejí. Provoz na trati stál hodinu a půl. (10. listopadu 2026) | foto: Policie ČR

Provoz na železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní dnes zhruba 1,5 hodiny stál. Vyžádala si to odpolední nehoda na Písecku. Strojvedoucí tam raději zastavil vlak, když souprava zavadila o větve stromu ležícího u kolejí. Nikdo z deseti cestujících se nezranil.

Mezi stanicemi Čejetice a Ražice došlo ke střetu vlaku se stromem, který zasahoval do kolejiště, informoval nejprve před 14. hodinou mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

Později upřesnil, že podle zjištění na místě šlo o konce větví a křoví z náletového stromu, které zasahovaly do profilu trati. „Nedošlo ke škodě, hasiči větve odstranili,“ uvedl Kavka.

Vlak zavadil o větve stromu ležícího u kolejí. Provoz na trati stál hodinu a půl. (10. listopadu 2026)
Vlak zavadil o větve stromu ležícího u kolejí. Provoz na trati stál hodinu a půl. (10. listopadu 2026)
Vlak zavadil o větve stromu ležícího u kolejí. Provoz na trati stál hodinu a půl. (10. listopadu 2026)
3 fotografie

Na místě zasahovali hasiči Správy železnic, profesionální hasiči z Písku a dobrovolná jednotka z Kestřan. Provoz v úseku byl od 13.45 do 15.15 hodin zastavený.

Písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová doplnila, že se větve dostaly na koleje pravděpodobně při práci v lese. „Ve vlaku jelo sedm cestujících a strojvedoucí. Nikomu se nic nestalo,“ řekla Čuřínová Ingrišová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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