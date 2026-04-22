Při srážce vlaku s dodávkou se zranili dva nezletilí, pro jednoho letěl vrtulník

Srážka vlaku s užitkovým automobilem u obce Skály na Písecku ve středu ráno omezuje provoz na železnici mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Vlaky nabírají zpoždění okolo dvaceti minut. Při nehodě se zranili dva nezletilí z vozidla. Jednoho do nemocnice transportoval vrtulník, druhého sanitka. Cestující ve vlaku vyvázli bez zranění.
Nehoda se stala na přejezdu u obce Skály. (22. dubna 2026) | foto: Správa železnic

Nehoda se stala ve středu okolo sedmé hodiny ranní u obce Skály na Písecku. Na přejezdu se střetl osobní vlak s užitkovým vozem. Provoz na trati mezi Plzní a Českými Budějovicemi je omezený, spoje nabírají zpoždění kolem dvaceti minut. Objížďka vede přes Putim.

Nikdo z cestujících ve vlaku nebyl při srážce zraněný. Ve vozidle cestovali tři lidé. Jednatřicetiletý řidič byl po ošetření záchranáři ponechaný na místě. Podle záchranářů jeho stav nevyžadoval převoz do nemocnice.

Na místě pomáhala lékařská i záchranářská posádka z Písku. Dva nezletilí spolujezdci zamířili do nemocnice. Jednoho z nich odvezl vrtulník.

„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byli transportováni ve stabilizovaném stavu,“ přiblížila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

