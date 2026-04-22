Při srážce vlaku s dodávkou se zranili dva nezletilí, pro jednoho letěl vrtulník

Nehoda se stala ve středu okolo sedmé hodiny ranní u obce Skály na Písecku. Na přejezdu se střetl osobní vlak s užitkovým vozem. Provoz na trati mezi Plzní a Českými Budějovicemi je omezený, spoje nabírají zpoždění kolem dvaceti minut. Objížďka vede přes Putim.
Nikdo z cestujících ve vlaku nebyl při srážce zraněný. Ve vozidle cestovali tři lidé. Jednatřicetiletý řidič byl po ošetření záchranáři ponechaný na místě. Podle záchranářů jeho stav nevyžadoval převoz do nemocnice.
Na místě pomáhala lékařská i záchranářská posádka z Písku. Dva nezletilí spolujezdci zamířili do nemocnice. Jednoho z nich odvezl vrtulník.
„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byli transportováni ve stabilizovaném stavu,“ přiblížila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.