Spolujezdec zemřel v autě rozbitém o stromy, řidička ve vrtulníku

9:19 , aktualizováno 9:19

Dva lidské životy si vyžádala nehoda na Písecku. Řidička osobního vozu ze zatím nejasných příčin vyjela ze silnice do lesa, kde auto narazilo do stromu. Spolujezdec zemřel na místě, žena během transportu vrtulníkem do nemocnice.