Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Autor:
  10:42
Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se pod mostem. V srpnu tam nízká konstrukce úplně očesala obytnou část z karavanu.
Řidič karavanu pod nízkým mostem úplně očesal obytnou část svého vozu.

Řidič karavanu pod nízkým mostem úplně očesal obytnou část svého vozu. | foto: Policie ČR

Řidič karavanu pod nízkým mostem úplně očesal obytnou část svého vozu. Trosky...
Řidič užitkového vozu uvázl pod mostem v Písku.
Z pobořené korby se vysypal náklad.
Značení upozorňuje, že výška viaduktu je 2,5 metru.
8 fotografií

Klasické svislé dopravní značení doplněné o výstražná světla, mírně omšelé značení přímo na vozovce, rychlost snížená na 30 kilometrů v hodině.

Ani tato opatření nestačí k tomu, aby řidiči dodávek, menších nákladních vozidel a karavanů nevjížděli pod dva mosty s výškou 2,5 metru pod železnicí a silnicí v Hradišťské ulici v Písku.

Železniční most na Písecku odstranil jeřáb, konstrukci poškodil náraz kamionu

Poslední případ se stal v pátek pár minut po poledni, kdy se tam zaseklo užitkového vozidlo značky Iveco Daily. Jeho řidič jel od nákupní zóny na místní část Hradiště. Nehoda se obešla bez zranění, pouze s hmotnou škodou.

„Před měsícem, konkrétně 3. srpna, tam došlo k nehodě s totální škodou obytného karavanu tovární značky Fiat Ducato. I v tomto případě řidič nerespektoval dopravní značení upozorňující na velmi nízký profil mostní konstrukce a vjel pod viadukt,“ upozornil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Řidič karavanu pod nízkým mostem úplně očesal obytnou část svého vozu.
Řidič karavanu pod nízkým mostem úplně očesal obytnou část svého vozu. Trosky skončily v kontejneru. Na snímku jsou i značky, které upozorňují řidiče, že mosty jsou vysoké jen 2,5 metru.
Řidič užitkového vozu uvázl pod mostem v Písku.
Z pobořené korby se vysypal náklad.
8 fotografií

Při podjezdu řidiči zbyla jen kabina a podvozek. Vyvázl bez zranění, ale trosky obytné části byly rozházené po silnici. Musel pro ně dojet nákladní automobil s kontejnerem a odvézt je k likvidaci do tříděného odpadu.

Policejní mluvčí upozornil, že od začátku letošního roku se na tomto místě stalo už deset podobných nehod, jen v srpnu byly čtyři.

„Písečtí policisté upozorňují, že k zaseknutým dodávkám a další vozidlům tam vyjíždějí každý rok zhruba pětkrát. Letos je případů už dvakrát víc a do konce roku ještě zbývají skoro čtyři měsíce,“ uvedl Bajcura.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Nejčtenější

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho...

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

Letos už třetí mrtvolu vydala Orlická přehrada. Při pátrací akci v předchozích dnech našli policisté nejprve část těla, v pátek dostali oznámení, že na hladině plavou lidské ostatky. Utonulý měl u...

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

8. září 2025  10:42

U Tábora usmrtil vlak člověka, provoz na koridoru do Prahy stál

Nedaleko Tábora usmrtil krátce před polednem vlak člověka. Na trase mezi Prahou a Českými Budějovicemi byl proto v úseku Chotoviny – Tábor přes dvě hodiny přerušen provoz. Po 14. hodině se provoz...

7. září 2025  13:23,  aktualizováno  15:14

Když mládě z hnízda nezachráníme, mají nás za lotry, říká šéf záchranné stanice

Libor Šejna vypráví o práci v Záchranné stanici živočichů Makov na Písecku. Teď v ní mají 150 zvířat. Vychovali tu například čápa Josefa, který se odtud vydal do světa, ale skončil už ve Vodňanech na...

7. září 2025  11:46

Snažíme se postavit budoucnost MHD na elektřině, ujišťuje ředitel dopravního podniku

Deset let vede českobudějovický dopravní podnik jako ředitel 48letý Slavoj Dolejš. V rozhovoru vysvětluje lednové zdražení jízdenek, chválí si senior taxi a říká, kde budou další preferenční bus...

6. září 2025  11:10

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

6. září 2025  10:06

Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

Letos už třetí mrtvolu vydala Orlická přehrada. Při pátrací akci v předchozích dnech našli policisté nejprve část těla, v pátek dostali oznámení, že na hladině plavou lidské ostatky. Utonulý měl u...

5. září 2025  15:36

Když v červenci prší a je zima, srpen už to nedožene. Kempy o prázdninách strádaly

Zapomeňte na obrovské návaly, na zaplněné kempy a podobně. Hlavní roli o letních prázdninách hrálo tentokrát počasí. To v červenci vyhnalo návštěvníky ze stanů. Někde tržby klesly o polovinu. Sezona...

5. září 2025  13:31

Záchrana jako ultimátní cíl. O play off v házenkářských Strakonicích sní

Desáté místo z minulé sezony pro ně bylo historickým úspěchem. Navázat na něj, umístění třeba ještě vylepšit, ale hlavně se co nejdříve zbavit záchranářských starostí. To jsou hlavní cíle...

5. září 2025  10:12

Nemocnice v Budějovicích má nové operační sály, jeden z nich je hybridní

Českobudějovická nemocnice po 12 letech dokončila přestavbu horního areálu za více než čtyři miliardy. Poslední částí projektu byla rekonstrukce a přístavba pavilonu C, v němž je sedm operačních...

5. září 2025  9:04

Město odmítá rozšíření skládky. Pokud uspěje, lidé zřejmě opět začnou platit za odpad

Místní i vedení Lišova na Českobudějovicku bojují proti skládce. Společnost FCC její objem hodlá zdvojnásobit. Lidé, kteří bydlí poblíž, si stěžují na zápach a sáčky, které z areálu přináší vítr....

4. září 2025  16:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jurtu, která v Mongolsku sloužila jako putovní chrám, vystavují v Třeboni

Pod bývalou vodárenskou věží v Třeboni na Jindřichohradecku mohou zájemci nově navštívit i jurtu, typické kruhové obydlí pocházející ze střední Asie. Přímo z Mongolska ji přivezl třeboňský rodák...

4. září 2025  13:45

Řidič pod sebou lovil sluneční brýle a vjel na chodník, kde srazil muže

Kvůli slunečním brýlím, které spadly z palubní desky na podlahu vozu, se v úterý udála v Prachaticích vážná nehoda. Když se pro ně řidič za jízdy sehnul, vjel s autem na chodník, kde srazil muže....

4. září 2025  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.