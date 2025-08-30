Řidič BMW na Písecku jel zřejmě rychle, vůz skončil na střeše. Spolujezdec zemřel

  11:03
U obce Chyšky na Písecku zemřel v noci na sobotu spolujezdec v havarovaném osobním autě, řidič se vážně zranil, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner. Nehoda se stala bez svědků, auto s nouzovým tísňovým voláním ji ohlásilo asi půl hodiny po půlnoci.
Při noční nehodě na Písecku zemřel spolujezdec, řidič se vážně zranil. (30. srpna 2025) | foto: Policie ČR

Řidič auta BMW X5 podle Matznera zřejmě nezvládl rychlou jízdu, auto skončilo na střeše. „Na místě nebyly možné dechové zkoušky, takže se nařídily odběry v nemocnici. Víc musí ukázat vyšetřování,“ řekl Matzner.

Podle mluvčí záchranné služby Petry Kafkové museli záchranáři řidiče do nemocnice přepravit s těžkým zraněním hlavy.

O letních prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo sedm lidí. Od začátku roku mají nehody v kraji 27 obětí.

