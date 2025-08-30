Řidič BMW na Písecku jel zřejmě rychle, vůz skončil na střeše. Spolujezdec zemřel

Řidič auta BMW X5 podle Matznera zřejmě nezvládl rychlou jízdu, auto skončilo na střeše. „Na místě nebyly možné dechové zkoušky, takže se nařídily odběry v nemocnici. Víc musí ukázat vyšetřování,“ řekl Matzner.
Podle mluvčí záchranné služby Petry Kafkové museli záchranáři řidiče do nemocnice přepravit s těžkým zraněním hlavy.
O letních prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo sedm lidí. Od začátku roku mají nehody v kraji 27 obětí.
