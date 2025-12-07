Na Českobudějovicku naboural řidič do betonového mostku. Na místě zemřel

  10:48
Při dopravní nehodě u obce Žár na Českobudějovicku zahynul v noci na neděli jednačtyřicetiletý řidič. Jeho jednadvacetiletá spolujezdkyně utrpěla těžká zranění. Policie o tragické události informovala na webu.
Na Českobudějovicku naboural řidič do betonového mostku. Na místě zemřel. (7. prosince 2025) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala na silnici mezi Trhovými Sviny a Novými Hrady. „Řidič Opelu Astra z dosud nezjištěných příčin přejel vlevo do protisměru, kde havaroval do silničního příkopu. Tam poté narazil do betonového mostku,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Nehoda se stala krátce po půlnoci. Těžce zraněnou spolujezdkyni z havarovaného vozu záchranáři dopravili vrtulníkem na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice. „K vyšetření události přivítáme případné svědectví řidičů jedoucích v úseku Trhové Sviny - Nové Hrady,“ dodal Bajcura.

U tragické nehody zasahovaly dvě pozemní posádky jihočeských záchranářů a také letecká s vrtulníkem. „Zranění neslučitelná se životem utrpěl muž ve středním věku. Po jeho vyproštění z vozidla zahájili záchranáři rozšířenou resuscitaci, obnovit jeho životní funkce se jim ale bohužel nepodařilo,“ konstatovala mluvčí jihočeské záchranky Kristina Vrkočová.

