Řidič nezvládl předjíždění a narazil do stromu i auta. Zraněním podlehl

10:49

Tragická nehoda se stala ve středu v podvečer na Táborsku. Řidič osobního auta nezvládl předjíždění a narazil do stromu a pak do dodávky. Při převozu do nemocnice podlehl vážným zraněním.