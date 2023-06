Řidička na Českobudějovicku narazila do stromu, na místě zemřela

K nehodě vyráželi policisté, hasiči i záchranáři kolem osmé hodiny ráno. Řidička měla jet od Žabovřesk přes Břehov dále k silnici II/145 mezi Němčicemi a Suchou.

„Pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti narazila do stromu,“ doplnil jihočeský policejní mluvčí s tím, že případ šetří českobudějovičtí a hlubočtí policisté.

K nehodě vyjely dvě posádky záchranářů včetně lékařky. „Řidička zůstala po nárazu ve voze zaklíněná. Bohužel její mnohočetná zranění byla natolik vážná, že jim podlehla ještě před příjezdem záchranářů a lékařka mohla už pouze konstatovat smrt a na místo byl povolán koroner,“ navázala mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová.

Nehoda se stala nedaleko Břehova na Českobudějovicku.

Za poslední tři dny je to na jihu Čech už druhá tragická nehoda. V pátek řidič vozidla Škoda Fabia přejel nedaleko Písku do protisměru a čelně narazil do protijedoucího kamionu. V osobním voze zahynuli řidič a spolujezdec.

V květnu pak na jihočeských silnicích zahynuli čtyři lidé.