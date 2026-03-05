Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká

K nehodě historické Tatry 603 nedaleko Kunžaku na Jindřichohradecku vyjížděly ve čtvrtek odpoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle předběžných závěrů je pravděpodobnou příčinou nehody rychlost vozu.
Modrého veterána, který vyjel ze silnice mezi Kunžakem a Lomy, řídil devětasedmdesátiletý muž. Při příjezdu záchranářů byl již mimo vozidlo a se zdravotníky komunikoval.

„Při havárii utrpěl lehká poranění v oblasti hlavy a dolní končetiny. Po základním ošetření a uložení do vakuové matrace byl přepraven na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci,“ komentovala mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

„Škoda je předběžně odhadnutá na 500 tisíc korun,“ sdělil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

U nehody zasahovali i hasiči z jindřichohradecké stanice. „Provedli protipožární opatření a zajistili vozidlo,“ upřesnil jejich roli mluvčí jihočeského sboru Vratislav Malý.

24. února 2026
Bez vědy bychom se dokázali i zahubit. S ní ovšem také, říká šéf Biologického centra

Premium
Libor Grubhoffer je biochemik, parazitolog a molekulární biolog. V letech...

Libor Grubhoffer je ředitelem Biologického centra v Českých Budějovicích. Vládní škrty si nepřipouštíme, prohlašuje. Zároveň přiznává, že to znamená ohrožení postavení naší vědy, které se v...

3. března 2026

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:49

