Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let

Lukáš Marek
  17:30
Trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní, kde se ve čtvrtek ráno u Zlivi srazily vlaky, čeká několik etap modernizace a také zkrácení doby jízdy. Přibude rovněž vlakový zabezpečovač ETCS, ale až po roce 2030, jak oznámil ministr v demisi Martin Kupka.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pokud se potvrdí, že za srážku vlaků u Zlivi na Českobudějovicku může chyba člověka, bude ještě zřejmější, jak moc potřebné jsou na železnici další zabezpečovací systémy.

Na té mezi Českými Budějovicemi a Plzní dosud chybí evropský vlakový zabezpečovač známý pod zkratkou ETCS. Právě ten přitom mohl vážné nehodě, po které skončilo 35 lidí v nemocnici, zabránit.

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. (20. listopadu 2025)
49 fotografií

Stejně se k tomu vyjádřil i ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). „Tato nehoda ukazuje, že je třeba dál pokračovat v rozšiřování moderního zabezpečení, které je schopné lépe předcházet lidské chybě,“ uvedl.

Potvrdil, že na trati, kde došlo ke srážce, se počítá se zavedením systému až po roce 2030. To znamená nejdříve až zhruba za pět let.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Od začátku letošního roku funguje ETCS v takzvaném výhradním provozu na 622 kilometrech hlavních koridorů. Od příštího roku by měl být podle Kupky takto v provozu i na trase Praha - České Budějovice.

Koridor Budějovice - Plzeň, jehož součástí je i úsek u Zlivi, každopádně čeká postupná modernizace. Dříve se dostane na západočeskou část, následovat bude ta jihočeská. Třeba právě u Zlivi už je trať dvoukolejná, jinde je ale pouze jednokolejná, a právě to se má měnit.

Správa železnic (SŽ) začala na jaře hledat projektanta, který připraví kompletní dokumentaci pro přestavbu a zdvoukolejnění trati z Plzně do stanice Horažďovice předměstí. Mluvčí Nela Eberl Friebová za SŽ uvedla, že vlastní stavební práce na vytížené spojnici západních a jižních Čech se plánují v letech 2027 až 2030.

„Jejich výsledkem bude plně dvoukolejná trať pro rychlost až 160 kilometrů v hodině,“ popsala Friebová.

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Hrubý odhad nákladů na přestavbu trati je kolem 14 miliard korun. Tato část modernizace počítá s úpravou frekventované a většinou jednokolejné trati v Plzeňském kraji na více než 50 kilometrech.

Výstavba chybějící druhé koleje a narovnání současné trati čeká celý úsek od výjezdu z Koterova až do Nepomuku. Jízda vlakem mezi oběma městy se po přestavbě zkrátí až o dvanáct minut. Hodně využívaná jednokolejná elektrifikovaná trať je v současné době na hranici své kapacity, více vlaků tam není možné pustit.

Už před šesti roky řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, že by mělo skončit období hlavních jednokolejných tratí. Uvedl přitom tehdy právě trať mezi Plzní a Budějovicemi, jejíž podstatná část je stále jen o jedné koleji. „Spojení mezi oběma krajskými městy by mělo být důstojné a komfortní,“ shrnul tehdy.

Současně s modernizací trati plánuje SŽ opravit na Plzeňsku stanice v Nepomuku, Blovicích, Nezvěsticích a Starém Plzenci, pro rekonstrukci počítají i s menšími zastávkami Jetenovice, Nekvasovy, Srby, Ždírec a vznikne nová zastávka v Horažďovické Lhotě. Všechny budou mít bezbariérový přístup.

Jihočeské části od roku 2030

Na hotovou západočeskou část má plynule navázat modernizace jihočeské. „Je rozdělená na dvě etapy. V roce 2030 předpokládáme odstartovat práce mezi Nemanicemi a Protivínem,“ uvedla mluvčí SŽ Eberl Friebová. Hotovo by mělo být o tři roky později.

Součástí této etapy je plné zdvoukolejnění celé trati, některé přeložky trasy navíc podle SŽ umožní zvýšit rychlost vlaků až na 200 kilometrů v hodině. To by znamenalo další zkrácení doby jízdy.

Bezmoc byla příšerná, nikdo nám nic neřekl, líčí příbuzná zraněného z vlaku

SŽ kromě modernizace železnice počítá také s rekonstrukcí stanic Hluboká nad Vltavou, Zliv, Dívčice, Číčenice, Protivín. „A také Putim, Písek a Písek město na odbočující trati,“ doplnila Friebová.

Pak je tu ještě druhá jižní etapa z Protivína do Horažďovic, která by měla začít v roce 2033 a podle současných plánů potrvá do konce roku 2035. „I v této části počítáme s tím, že modernizace povede ke zvýšení spolehlivosti vlaků, zkrácení jízdních dob a zvýšení komfortu pro cestující,“ vyjmenovala mluvčí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní, kde se ve čtvrtek ráno u Zlivi srazily vlaky, čeká několik etap modernizace a také zkrácení doby jízdy. Přibude rovněž vlakový zabezpečovač ETCS, ale až po...

20. listopadu 2025  17:30

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

20. listopadu 2025  15:24

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  15:11

Bezmoc byla příšerná, nikdo nám nic neřekl, líčí příbuzná zraněného z vlaku

Premium
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Po ranní srážce vlaků mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se žena zoufale snažila dovolat na České dráhy a zjistit, co se stalo jejímu otci. Podle jejích slov však linky nefungovaly, nikdo...

20. listopadu 2025  13:01

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

20. listopadu 2025  12:15

Policie prohledala evakuovanou školu v Táboře, nebezpečný předmět nenašla

Policejní zásah v Táboře u školy v Helsinské ulici. Důvodem je telefonická...

Policisté v Táboře zasahovali ve čtvrtek ráno ve škole v Helsinské ulici. Žáci i učitelé museli opustit školu. Důvodem byla telefonická hrozba. V 10.40 hodin pak policie oznámila, že je opatření...

20. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  11:13

Mikrovlnný cestář opraví silnici i v mrazu a za tmy, novinku použijí na D4

Operační centrum Via Salis Operation u dálnice D4. (listopad 2025).

S údržbou celkem 32 nových kilometrů dálnice D4, ale i dalších 16 opravených a starších mezi Příbrami a Pískem bude nově pomáhat také takzvaný mikrovlnný cestář. Společnost Via Salis, která se o tuto...

19. listopadu 2025  15:32

Kopáči vltavínů v lese narazili, muž na ně vytáhl zbraň a začal střílet

Policisté objevili muže v dírách, kde se pomocí krumpáčů snažili najít vltavíny.

Pistoli Luger, samonabíjecí Walther či belgický Browning. Takovým arzenálem zbraní byl vybavený muž, který neváhal jednu z nich použít proti kopáčům vltavínů v lese nedaleko Českých Budějovic. Sám je...

19. listopadu 2025  13:10

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

19. listopadu 2025  11:02

Smrt na Lipně. Rakušan sjel v autě do přehrady, zachraňovali ho desítky minut

V Horní Plané na Českokrumlovsku zemřel Rakušan ve věku 78 let, který u přívozu...

V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel rakouský senior, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. I přes desítky minut trvající snahu o jeho záchranu na místě...

19. listopadu 2025  8:17,  aktualizováno  10:02

Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny

V Mladém chtějí zklidnit dopravu, ve čtvrti je i školka.

Zóny s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině, omezení nákladní dopravy nebo jednosměrky. Obyvatelé oblíbené českobudějovické čtvrti Mladé už znají návrh na zklidnění dopravy. Většině se líbí a...

18. listopadu 2025  15:26

Muž napsal dopis na rozloučenou a chtěl vypít žíravinu, našel ho myslivec

Myslivecká puška

Myslivci pomohli k záchraně muže, který si chtěl vzít život. V dopise se loučil s blízkými, nechal bývalé manželce na hlídání psa a odjel neznámo kam. Odpoledne jí volal, že má v autě žíravinu a chce...

18. listopadu 2025  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.