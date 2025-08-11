K nehodě vyjely složky integrovaného záchranného systému v sobotu před 13. hodinou. Stala se asi kilometr před koncem rozestavěné dálnice D3 u Kaplice-nádraží.
„Řidič s vozidlem značky Chevrolet Corvette C3 jel od Českých Budějovic směrem na Kaplici. Narazil do pravých svodidel, následně dostal smyk a poté auto zastavilo napříč komunikací,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
|
Řidič málem uhořel v nabouraném autě, zachránce měl adrenalinový start dovolené
Jako příčinu nehody policisté stanovili špatný technický stav automobilu, který způsobil závadu na motoru, čímž se vozidlo stalo neovladatelným.
Po nárazu začala hořet nádrž, ale oheň se podařilo uhasit ještě před příjezdem hasičů. Ti poté jen zajistili vozidlo. Na místo dorazila profesionální jednotka z Českého Krumlova a dobrovolní hasiči z Velešína.
Řidiče převezli zdravotníci do českobudějovické nemocnice. „Záchranáři poskytli přednemocniční neodkladnou péči mladému muži, který se zranil na temeni hlavy. Pak ho transportovali na oddělení úrazové chirurgie,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.
Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Předběžná škoda, která vznikla na vozidle a svodidlech, byla vyčíslena na více než 2,5 milionu korun.