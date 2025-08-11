Neovladatelnému chevroletu začala na D3 po nárazu hořet nádrž, auto je na odpis

Autor:
  13:41
Nehoda automobilu značky Chevrolet zkomplikovala v sobotu dopravu na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Špatný technický stav automobilu způsobil závadu na motoru, vůz se stal neovladatelným a narazil do svodidel. Zraněného řidiče převezli zdravotníci do českobudějovické nemocnice. Škoda se vyšplhala na 2,5 milionu korun.
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)

Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025) | foto: HZS Jihočeského kraje

Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
7 fotografií

K nehodě vyjely složky integrovaného záchranného systému v sobotu před 13. hodinou. Stala se asi kilometr před koncem rozestavěné dálnice D3 u Kaplice-nádraží.

„Řidič s vozidlem značky Chevrolet Corvette C3 jel od Českých Budějovic směrem na Kaplici. Narazil do pravých svodidel, následně dostal smyk a poté auto zastavilo napříč komunikací,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Řidič málem uhořel v nabouraném autě, zachránce měl adrenalinový start dovolené

Jako příčinu nehody policisté stanovili špatný technický stav automobilu, který způsobil závadu na motoru, čímž se vozidlo stalo neovladatelným.

Po nárazu začala hořet nádrž, ale oheň se podařilo uhasit ještě před příjezdem hasičů. Ti poté jen zajistili vozidlo. Na místo dorazila profesionální jednotka z Českého Krumlova a dobrovolní hasiči z Velešína.

Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
Na dálnici D3 havaroval vůz značky Chevrolet Corvette C3. (9. srpna 2025)
7 fotografií

Řidiče převezli zdravotníci do českobudějovické nemocnice. „Záchranáři poskytli přednemocniční neodkladnou péči mladému muži, který se zranil na temeni hlavy. Pak ho transportovali na oddělení úrazové chirurgie,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Předběžná škoda, která vznikla na vozidle a svodidlech, byla vyčíslena na více než 2,5 milionu korun.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Na Písecku našli v příkopu mrtvou cyklistku, ještě pořád seděla na kole

Dvaaosmdesátiletou ženu bez známek života našli kolemjdoucí v pondělí v podvečer u obce Okrouhlá u Milevska na Písecku. Policisté nyní vyšetřují, jak seniorka zemřela. Na těle neměla žádné známky...

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

Mladíka málem zabil strom. I na vozíku se stará o ryby a hledá peníze na lepší život

Devatenáctiletému Janu Horejšovi se loni v březnu obrátil život naruby. Při práci v lese na něj spadl strom. Nyní je připoutaný na vozík a podle lékařů už nejspíš nikdy nebude chodit. Je odkázaný na...

Náraz do stromu sešrotoval půlku auta, odletělo mu kolo. Řidič na místě zemřel

Musela to být obrovská rána, po které jedno kolo skončilo daleko od vraku a druhé se dostalo do míst, kde sedí spolujezdec. Jednapadesátiletý řidič osobního vozu narazil ve středu odpoledne do...

Neovladatelnému chevroletu začala na D3 po nárazu hořet nádrž, auto je na odpis

Nehoda automobilu značky Chevrolet zkomplikovala v sobotu dopravu na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Špatný technický stav automobilu způsobil závadu na motoru, vůz se stal neovladatelným a narazil do...

11. srpna 2025  13:41

Na projíždějící auto se zřítil strom. Žena a dvě děti skončily v nemocnici

Jedna žena a dvě děti utrpěly zranění, když jeli po silnici v Majdaleně na Jindřichohradecku a u vlakového nádraží na jejich auto spadl strom. Zdravotníci je převezli do nemocnice v Jindřichově...

11. srpna 2025  8:54

Bolí vás záda, rameno? Nejezděte tolik autem a raději se hýbejte, radí cvičitelka

MaHoj. Tak si říká instruktorka cvičení Markéta Hojdánková. Mámo, dýchej, Rovná a pevná či Hravě a zdravě. To jsou názvy jednotlivých kurzů, které právě vede 33letá cvičitelka z Českých Budějovic....

10. srpna 2025  12:18

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší...

9. srpna 2025  14:18

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...

9. srpna 2025  9:30

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

8. srpna 2025  16:18

Zloděj odnesl z protivínského zámku stroj věžních hodin, který váží přes 50 kilo

Do zámku v Protivíně na Písecku, který skupina IC Group chtěla přestavět na sídlo malajské královské rodiny, se vloupal zloděj. Mimo jiné ukradl i padesát kilogramů těžký stroj věžních hodin. Nyní po...

8. srpna 2025  15:44

V Jindřichově Hradci promění největší sídliště Vajgar, úpravy spolknou 64 milionů

Bezpečnější, přehlednější a příjemnější prostředí pro každodenní život, trávení volného času i komunitní aktivity. To mají ocenit obyvatelé jindřichohradeckého sídliště Vajgar po rozsáhlé proměně...

8. srpna 2025  12:54

Nevzala ho k lékaři. Otec viní táborovou zdravotnici, že zanedbala dítě se zlomeninou

Neošetřené zranění, házení svačin nebo slovní napadání a křik. Tím vším si údajně museli projít účastníci dětského adrenalinového tábora na Písecku. Upozornil na to otec jednoho z chlapců, který...

7. srpna 2025  18:11

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

7. srpna 2025  14:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Budějovice jsou bez Samsona. Originál sochy poprvé po 300 letech opustil město

Tunu a půl těžká socha Samsona zápasícího se lvem se poprvé po 300 letech stěhuje z Českých Budějovic. Originál barokní sochy od Josefa Dietricha, jejíž kopie zdobí kašnu na náměstí, zapůjčilo město...

7. srpna 2025  13:53

Muže, který v březnu skočil do Orlické přehrady, našel v hlubinách podvodní dron

Po téměř půl roce se podařilo najít tělo muže, který v březnu skočil ze Žďákovského mostu na Písecku do Orlické přehrady. V hloubce přes 40 metrů ho nyní vypátral podvodní dron policistů. Identitu...

7. srpna 2025  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.