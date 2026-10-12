Krátce před půl šestou objevil projíždějící řidič u silnice v Jiníně na Strakonicku muže s poraněním hlavy. Událost oznámil na tísňovou linku 155.
Podle dosavadních zjištění muž pravděpodobně sjížděl na skateboardu po silnici od obce Miloňovice směrem na Jinín. Zřejmě nezvládl jízdu a hlavou narazil do zdi domu u komunikace.
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„Skateboard vybavený funkčním bílým předním světlem nalezli policisté nedaleko těla,“ doplnila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková a dodala, že případem se dál zabývají dopravní policisté.
Na místo vyjely složky integrovaného záchranného systému. Přivolaný koroner konstatoval smrt a nařídil zdravotní pitvu.
Mluvčí doplnila, že jízda na skateboardu za snížené viditelnosti a na pozemních komunikacích je zvlášť nebezpečná. „Skateboardisté by proto měli používat ochrannou přilbu, chrániče, reflexní prvky a přizpůsobit rychlost svým schopnostem i stavu povrchu,“ vyjmenovala.
Bližší okolnosti policie zatím nesdělila.