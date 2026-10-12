Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tragická noční jízda na skateboardu. Muž nepřežil náraz do zdi domu

Autor:
  10:59

Muž pravděpodobně sjížděl na skateboardu po silnici od obce Miloňovice do Jinína. Tam narazil do zdi domu a na místě podlehl zraněním. | foto: Policie ČR

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána strakoničtí dopravní policisté. Muž nezvládl noční jízdu na skateboardu a narazil do zdi domu. Kolemjedoucí řidič ho nalezl bez známek života. Přivolaný koroner konstatoval smrt a nařídil zdravotní pitvu.

Krátce před půl šestou objevil projíždějící řidič u silnice v Jiníně na Strakonicku muže s poraněním hlavy. Událost oznámil na tísňovou linku 155.

Podle dosavadních zjištění muž pravděpodobně sjížděl na skateboardu po silnici od obce Miloňovice směrem na Jinín. Zřejmě nezvládl jízdu a hlavou narazil do zdi domu u komunikace.

Skateboardista jel nocí bez světel a se sluchátky, zabilo ho auto

„Skateboard vybavený funkčním bílým předním světlem nalezli policisté nedaleko těla,“ doplnila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková a dodala, že případem se dál zabývají dopravní policisté.

Na místo vyjely složky integrovaného záchranného systému. Přivolaný koroner konstatoval smrt a nařídil zdravotní pitvu.

Mluvčí doplnila, že jízda na skateboardu za snížené viditelnosti a na pozemních komunikacích je zvlášť nebezpečná. „Skateboardisté by proto měli používat ochrannou přilbu, chrániče, reflexní prvky a přizpůsobit rychlost svým schopnostem i stavu povrchu,“ vyjmenovala.

Bližší okolnosti policie zatím nesdělila.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už zase „bije“. Sucho odhalilo slavné Srdce Vltavy na Lipně, podívejte se

Ustupující voda v lipenské vodní nádrži odhaluje původní koryto řeky Vltava a...

Všechno zlé je pro něco dobré, říká se. To platí i pro stále ubývající vodu a prohlubující se sucho na lipenské nádrži na jihu Čech. Kvůli ustupující hladině se začíná u Horní Plané na...

Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z...

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Jihočeská přehrada Husinec na říčce Blanici jako první v Česku oficiálně...

Husinecká nádrž na Prachaticku se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku...

OBRAZEM: Přes most, okolo pastvin a samot. Podzim už maluje přírodu nažluto

Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost,...

Chtělo by se říct, že v těchto dnech si užíváme babí léto jak z učebnice. Modrá obloha, slunce svítí naplno a teploty přesahují dvacet stupňů Celsia. Podle předpovědí meteorologů by mělo současné...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Tragická noční jízda na skateboardu. Muž nepřežil náraz do zdi domu

Muž pravděpodobně sjížděl na skateboardu po silnici od obce Miloňovice do...

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána strakoničtí dopravní policisté. Muž nezvládl noční jízdu na skateboardu a narazil do zdi domu. Kolemjedoucí řidič ho nalezl bez známek života. Přivolaný...

12. října 2026  10:59

Třicet dva let a stále pokračuje. Starostou Hluboké nad Vltavou zůstává Tomáš Jirsa

ilustrační snímek

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku zůstane starostou Tomáš Jirsa (ODS). Koalici tam vytvořilo pět subjektů, které mají v 21členném zastupitelstvu 16 zastupitelů. Vedení města o tom informovalo...

11. října 2026  21:49,  aktualizováno  12. 10. 8:43

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  22:06

Dominantní Naše Česko v Budějovicích začíná vyjednávat o koalici, Piráti ho zkusí obejít

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Druzí Občané pro Budějovice a STAN chtějí jednat se všemi subjekty, které se v krajském městě dostaly do zastupitelstva. Pro lídra ODS Jana Teplého je koalice s hnutím Naše Česko nepřijatelná. Zatím...

11. října 2026  17:29

Naše Česko slavilo ve velkém. Přesvědčil jsem Kubu o odchodu z ODS, přiznal Maroš

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Nálada v hnutí Naše Česko se po ospalém začátku při deštivém odpoledni proměnila po sečtení většiny okrsků komunálních i senátních voleb v nadšení a bujaré oslavy. Mezi slavícími byl i náměstek...

11. října 2026  16:45

V Radeníně odmítli větrníky, auto s transparentem po upozornění policie přeparkovali

Na Táborsku řešili policisté v pátek nevhodnou agitaci, pravděpodobně na...

Šest referend se konalo souběžně s komunálními volbami v jihočeských městech a obcích. Pět jich je platných. Lidé odmítli stavbu nové spalovny a rozšíření stávajícího areálu. Na Táborsku řekli jasné...

11. října 2026  13:09

Volby v Budějovicích: Kubovo Naše Česko zválcovalo konkurenci, ANO je až třetí

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

V Českých Budějovicích vyhrálo komunální volby hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby s výsledkem 29,57 procenta a ziskem 15 mandátů. Hlasy se sčítaly do nočních hodin, v půl druhé bylo spočteno 99...

10. října 2026  19:07,  aktualizováno  11. 10. 7:30

Komunální volby 2026 v Táboře vyhrálo Naše Česko. Kdo bude vládnout městu?

Jordán. Původně vodárenská nádrž dnes slouží hlavně k rekreaci.

V komunálních volbách v Táboře vyhrálo jen těsně hnutí Naše Česko se ziskem 18,68 procenta hlasů. S 18,18 procenta hlasů následuje hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonala také uskupení...

11. října 2026  1:29

Už mě to unavuje, nejsme béčko hnutí ANO. Z výsledků mám radost, říká Kuba

Premium
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

Jihočeského hejtmana Martina Kubu výsledky komunálních i senátních voleb potěšily. Se svým novým hnutím Naše Česko obhájil silnou pozici doma v Českých Budějovicích, kde ale podle něj bude obtížné...

10. října 2026  22:33

Komunální volby 2026 v Písku vyhrálo hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu

Výsledky komunální voleb 2026 v Písku

V komunálních volbách v Písku se ziskem téměř 21 procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na druhé místo voliči s více než 10 procenty hlasů vynesli sdružení Písek srdcem a rozumem. Volební klauzuli...

10. října 2026  22:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Volby v Českých Budějovicích: Slavíme, říká primátorka z Našeho Česka. Jednala by i s ODS

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Jednoznačné vítězství. Tak lze hodnotit výsledky Našeho Česka v Českých Budějovicích. Primátorka Dagmar Škodová Parmová na samém začátku sčítání řekla, že by bylo báječné začít na 30 procentech,...

10. října 2026  21:44

Temelínští odmítli v referendu stavbu spalovny odpadu. Proti jsou i další obce z okolí

Lokalita Hůrka se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy poblíž Jaderné elektrárny Temelín.

Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku v referendu hlasovali proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce. Voliči rozhodli, že má vedení obce podniknout veškeré možné kroky, aby výstavbě...

10. října 2026  20:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.