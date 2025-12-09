V pátek večer vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci k dopravní nehodě osobního automobilu se zraněním řidiče na Jindřichohradecku.
Po příjezdu záchranáři objevili ve tmě pouze havarované vozidlo mimo vozovku a několik svědků, kteří uvedli, že zraněný muž s tržnou ránou na hlavě sám vystoupil z auta. Byl zmatený a odešel do rozbahněného pole.
„Situace mohla přerůst v rozsáhlé pátrání, ale díky duchapřítomnosti jednoho ze svědků Zdeňka Svitáka, který se rozhodl zraněného následovat, se podařilo událost rychle a efektivně vyřešit,“ popsala mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Záchranáři s ním navázali telefonické spojení a dostali přesné informace o tom, kde se zraněný nachází. Byl asi dva kilometry od místa nehody uprostřed rozmáčeného pole. Vzhledem k tomu nebylo možné dojet sanitkou až k němu, proto musela posádka absolvovat přibližně dvoukilometrovou pěší cestu s veškerým potřebným vybavením.
„Na místě záchranáři zjistili středně těžká poranění a skutečnost, že pacient vyčerpal veškeré své rezervy a nebyl schopný chůze. Po poskytnutí neodkladné přednemocniční péče ho záchranáři ve spolupráci s policií a panem Svitákem transportovali zpět k vozidlu záchranné služby,“ uvedla Kafková.
Dodala, že zasahující posádka děkuje Zdeňku Svitákovi za jeho mimořádně odpovědný, aktivní a lidský přístup. „Jeho ochota jednat, neváhat pomoci a zůstat s pacientem až do příjezdu záchranářů sehrála zásadní roli v rychlém nalezení a ošetření zraněného muže,“ uzavřela mluvčí.