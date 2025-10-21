Přehledná křižovatka je místem tragických nehod, poslední střet zachytila kamera

Křižovatka na Písecku je na první pohled přehledná, přesto se tam v posledních letech stalo několik velmi vážných nehod, při nichž i umírali lidé. V úterý odpoledne tam sice žádný život nevyhasl, ale při střetu dvou aut se zranili čtyři lidé včetně dvou dětí. Příčina bývá stejná. Nedání přednosti v jízdě.

Auto s palubní kamerou přijíždí ke křižovatce v katastru Předotic. Chce odbočit vlevo a před ním jsou v pruhu další dva vozy. Řidič toho první se rozhodne odbočit, ale jakmile se dostane do protisměru, smete ho auto.

Nehoda se stala po 13. hodině na silnici I/4. Jde o hlavní tah od Strakonic na Prahu, poblíž křižovatky zvané Nová Hospoda. Na místo vyjížděly všechny složky IZS.

Řidič bílého auta chtěl odbočit vlevo, ale nedal přednost protijedoucímu vozu.
„Srazila se osobní vozidla značek seat a kia. Důvodem střetu bylo nedání přednosti v jízdě. K velmi vážným i tragickým nehodám zde došlo i v minulosti,“ připomněla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

U nehody zasahovaly dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci. Záchranáři na místě poskytli přednemocniční péči dvěma dospělým a dvěma dětem.

Řidič kamionu nedal přednost, za smrt čtyř lidí mu hrozí až šest let

„Sedmapadesátiletý muž byl s podezřením na středně závažné poranění v oblasti trupu a s lehkým zraněním hlavy transportován do strakonické nemocnice. Osmadvacetiletá žena byla s podezřením na lehké zranění transportována do písecké nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Příčina je vždy stejná

Poslední tragická nehoda se na této křižovatce stala letos v dubnu, kdy tam motorkář nepřežil střet s kamionem. V roce 2018 se tam srazilo nákladní auto s osobním, v němž zemřeli čtyři lidé – tři ženy ve věku 83, 76 a 54 let a dvaadvacetiletý řidič.

Příčina je vždy stejná. Řidič odbočující vlevo nedá přednost protijedoucímu vozidlu. „Přitom je to přehledný úsek,“ upozornila policejní mluvčí.

