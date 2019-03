Srážka auta s dodávkou a kamionem zavřela tah ze Strakonic do Prahy

Nehoda se stala odpoledne na přehledném úseku na silnici číslo I/4 u obce Drhovle na Písecku. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Nehoda se stala tak, že dodávka chtěla odbočovat, osobní automobil z dosud nezjištěných příčin do ní zezadu narazil. Tím ji odhodil do protisměru, kde do ní i přes snahu se vozům vyhnout, narazil protijedoucí kamion,“ popsala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Zraněné odvážel do českobudějovické nemocnice záchranářský vrtulník.

Silnice je zcela neprůjezdná, policisté dopravu odklánějí ve směru od Strakonic u Kbelnice na obec Dobev a v opačném směru na Písek/ Blatnou.

„Řidiče čekají komplikace, protože i na objízdných trasách jsou dopravní omezení,“ dodala Čuřínová.