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Autobus zřejmě nedal přednost autu. Při nehodě se zranili tři lidé včetně dítěte

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  9:33
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U Olší na Táborsku se střet osobní vůz s autobusem. (9. listopadu 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda osobního vozu a autobusu dnes ráno zavřela silnici I/19 na Táborsku. Záchranáři ošetřili muže a ženu ze Škody Fabia a dítě, která cestovalo v autobuse. Všechny tři převezli do nemocnic.

Ke střetu došlo po sedmé na křižovatce u obce Olší, která spadá pod Opařany. Podle prvotních informací autobus nedal přednost osobnímu vozu.

U nehody zasahovaly dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci z Milevska a Opařan a vůz rendez-vous s lékařkou z Tábora.

U Olší na Táborsku se střet osobní vůz s autobusem. (9. listopadu 2026)

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Ve Škodě Fabia cestovali žena a muž, kterého museli hasiči a záchranáři z vraku vyprostit.

„Oba pacienti byli při vědomí, komunikovali a utrpěli středně těžká poranění. Ženě záchranáři přiložili krční límec. Muž byl po ošetření transportován do nemocnice v Táboře, žena do českobudějovické nemocnice,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.

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V autobuse byl pouze jeden cestující, dítě, které záchranáři také ošetřili a následně transportovali k další péči do nemocnice.

Silnice je nyní neprůjezdná a policisté zjišťují přesné příčiny nehody. Provoz by měl být obnovený po 11. hodině.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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