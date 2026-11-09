Ke střetu došlo po sedmé na křižovatce u obce Olší, která spadá pod Opařany. Podle prvotních informací autobus nedal přednost osobnímu vozu.
U nehody zasahovaly dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci z Milevska a Opařan a vůz rendez-vous s lékařkou z Tábora.
Ve Škodě Fabia cestovali žena a muž, kterého museli hasiči a záchranáři z vraku vyprostit.
„Oba pacienti byli při vědomí, komunikovali a utrpěli středně těžká poranění. Ženě záchranáři přiložili krční límec. Muž byl po ošetření transportován do nemocnice v Táboře, žena do českobudějovické nemocnice,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.
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Po srážce dvou aut na Táborsku hasiči vyprošťovali dva těžce zraněné
V autobuse byl pouze jeden cestující, dítě, které záchranáři také ošetřili a následně transportovali k další péči do nemocnice.
Silnice je nyní neprůjezdná a policisté zjišťují přesné příčiny nehody. Provoz by měl být obnovený po 11. hodině.