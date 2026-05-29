Nehoda u pomníku motorkářů. Trabant se střetl s předjíždějícím motocyklem

Autor:
  18:25
Vážná nehoda se stala v pátek před polednem u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Motorkář tam chtěl předjet osobní vůz značky Trabant. Jeho řidič ale začal náhle odbočovat a došlo ke střetu. Řidič motocyklu utrpěl těžké zranění s poruchou dýchání a oběhu. Lékař musel provést punkci hrudníku. Následoval transport vrtulníkem do nemocnice.
Trabant a motorkář se střetli v křižovatce kousek za Neznašovem. Motorka skončila kousek od pomníku motorkářů. (29. května 2026) | foto: Policie ČR

Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje přijalo po 11. hodině telefonické oznámení o dopravní nehodě motorkáře s osobním autem. Dispečerka linky 155 na místo vyslala posádku záchranářů z Týna nad Vltavou, lékařský vůz v setkávacím systému rendez-vous z Písku a vrtulník letecké záchranné služby.

Nehoda se stala za Neznašovem, kde za dvojicí ostrých zatáček je křižovatka na Slavětice. U ní je pomník motorkářů.

Trabant a motorkář se střetli v křižovatce kousek za Neznašovem. (29. května 2026)

„Podle prvotních informací měl řidič motocyklu předjíždět před ním jedoucí trabant, který však začal odbočovat a došlo ke střetu,“ popsala mluvčí jihočeských policistů Lenka Krausová.

Řidič osobního vozu vyvázl bez zranění, dechová zkouška na alkohol byla negativní. Zhruba padesátiletý motorkář, který byl při vědomí, ale na nehodu si nepamatoval, utrpěl vážná zranění. Záchranáři mu přiložili krční límec a zajistili žilní vstup. Lékař mu následně podal léky tlumící bolest.

Motorkář na Prachaticku nepřežil srážku s autem, které předjížděl

„S ohledem na vážné poranění hrudníku s poruchou dýchání a oběhu provedl lékař punkci hrudníku, při níž došlo k úniku nahromaděného vzduchu z pohrudniční dutiny. Po tomto život zachraňujícím zákroku došlo u pacienta k okamžitému zlepšení stavu,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Muž byl následně ve vážném stavu letecky přepraven na oddělení ARO českobudějovické nemocnice. Policisté budou přesné příčiny a okolnosti nehody dále zjišťovat.

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
