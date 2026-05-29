Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje přijalo po 11. hodině telefonické oznámení o dopravní nehodě motorkáře s osobním autem. Dispečerka linky 155 na místo vyslala posádku záchranářů z Týna nad Vltavou, lékařský vůz v setkávacím systému rendez-vous z Písku a vrtulník letecké záchranné služby.
Nehoda se stala za Neznašovem, kde za dvojicí ostrých zatáček je křižovatka na Slavětice. U ní je pomník motorkářů.
„Podle prvotních informací měl řidič motocyklu předjíždět před ním jedoucí trabant, který však začal odbočovat a došlo ke střetu,“ popsala mluvčí jihočeských policistů Lenka Krausová.
Řidič osobního vozu vyvázl bez zranění, dechová zkouška na alkohol byla negativní. Zhruba padesátiletý motorkář, který byl při vědomí, ale na nehodu si nepamatoval, utrpěl vážná zranění. Záchranáři mu přiložili krční límec a zajistili žilní vstup. Lékař mu následně podal léky tlumící bolest.
„S ohledem na vážné poranění hrudníku s poruchou dýchání a oběhu provedl lékař punkci hrudníku, při níž došlo k úniku nahromaděného vzduchu z pohrudniční dutiny. Po tomto život zachraňujícím zákroku došlo u pacienta k okamžitému zlepšení stavu,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Muž byl následně ve vážném stavu letecky přepraven na oddělení ARO českobudějovické nemocnice. Policisté budou přesné příčiny a okolnosti nehody dále zjišťovat.