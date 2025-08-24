Řidič na Českobudějovicku zemřel po nárazu auta do stromu

Autor: ,
  19:05
Při dopravní nehodě mezi Srubcem a Lednicemi na Českobudějovicku zemřel v neděli vpodvečer jednadvacetiletý řidič osobního vozidla. Při průjezdu pravotočivou zatáčku se dostal z vozovky a narazil do stromu. Nikdo další nebyl při nehodě zraněn, řekl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS JmK

„Pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo vozovku,“ uvedl mluvčí.

Nehoda se stala po 17:00 na silnici II/157, která je nyní kvůli odstraňování následků tragické události a vyšetřování neprůjezdná.

Jde o sedmou oběť v období letních prázdnin na jihočeských silnicích. Od začátku roku zemřelo v kraji při dopravních nehodách 26 lidí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

V Českých Budějovicích probíhá největší zemědělský veletrh v zemi, Země živitelka. Letos se zaměří na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. K vidění bude například kurník budoucnosti nebo...

Řidič na Českobudějovicku zemřel po nárazu auta do stromu

Při dopravní nehodě mezi Srubcem a Lednicemi na Českobudějovicku zemřel v neděli vpodvečer jednadvacetiletý řidič osobního vozidla. Při průjezdu pravotočivou zatáčku se dostal z vozovky a narazil do...

24. srpna 2025  19:05

Na Českokrumlovsku vlak usmrtil člověka, podle policie šlo o sebevraždu

U Velešína na Českokrumlovsku v neděli po poledni srazil vlak člověka, který zemřel. Pravděpodobně to byla sebevražda. Informoval o tom policejní mluvčí Miroslav Šupík.

24. srpna 2025  14:35,  aktualizováno  16:59

Potřebovala přírodu a zpomalit. Teď u synagogy ve Čkyni vaří kávu a peče dorty

Příroda a pomalejší život. To jsou dva hlavní důvody, proč se Zdeňka Škopková rozhodla vrátit do rodné Čkyně na Prachaticku. Zároveň však toužila tvořit něco svého, proto si v zahradě u místní...

24. srpna 2025  11:29

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s domácím Bolzanem, které zdolalo Norimberk 2:1 v prodloužení....

23. srpna 2025  19:33

Kajakář Krejčí obhájil titul ve vodním slalomu, Lipno poznalo tři nové šampiony

Kajakář Jakub Krejčí jako jediný dokázal na domácím šampionátu v Lipně nad Vltavou obhájit český titul ve vodním slalomu. V ostatních třech disciplínách byli premiéroví vítězové - na kajaku Bára...

23. srpna 2025  17:26

Mladí nechtěli na pole, tak farmáři pomohl s pěstováním cibule a ředkviček robot

Mladý farmář Marek Řeřicha je jeden ze tří zemědělců, kteří na jihu Čech letos vyzkoušeli autonomního robota k pěstování zeleniny v ostrém provozu. Stroj firma Terms z Plané u Českých Budějovic...

23. srpna 2025  10:08

Z ohrady na Strakonicku utekl chovateli půltunový býk, zamířil do lesa

Až do druhého dne policie pátrala po zhruba pětisetkilogramovém černém býkovi, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele ve Škvořeticích na Strakonicku. Policisté apelovali na obyvatele okolních...

22. srpna 2025  10:50,  aktualizováno  16:03

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

22. srpna 2025  15:39

O sto čtyřicet případů více. Borelióza na jihu Čech sílí a útočí na rekord

Bezmála o sto čtyřicet případů lymské boreliózy více než v loňském roce zaznamenali dosud jihočeští hygienici. Pokud bude nakažených přibývat i nadále podobným tempem, může letošní výskyt onemocnění...

22. srpna 2025  8:34

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  17:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

V Českých Budějovicích probíhá největší zemědělský veletrh v zemi, Země živitelka. Letos se zaměří na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. K vidění bude například kurník budoucnosti nebo...

21. srpna 2025  16:47

Bití, hlad i ostříhané vlasy. Manželé ženě nabídli bydlení, pak ji zotročili

Urážky, fyzické napadání, ale i odebírání invalidního důchodu. Tím vším si musela projít žena na Prachaticku, kterou týral manželský pár. Kriminalisté ji našli při domovní prohlídce ve velmi...

21. srpna 2025  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.