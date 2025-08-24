Řidič na Českobudějovicku zemřel po nárazu auta do stromu

„Pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo vozovku,“ uvedl mluvčí.
Nehoda se stala po 17:00 na silnici II/157, která je nyní kvůli odstraňování následků tragické události a vyšetřování neprůjezdná.
Jde o sedmou oběť v období letních prázdnin na jihočeských silnicích. Od začátku roku zemřelo v kraji při dopravních nehodách 26 lidí.
