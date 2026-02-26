Dívka po bouračce nedýchala, zachránili ji manželé odcházející z návštěvy

  14:21
Kriminalisté v těchto dnech obvinili osmnáctiletého řidiče, který koncem října havaroval na Českokrumlovsku. Při nehodě se zranili tři spolujezdci. Nejhůř dopadla jedna z dívek sedících vzadu. Po vyproštění z vozu byla v bezvědomí a přestala dýchat. Zachránili ji manželé, kteří vycházeli z nedalekého domu.
Mladík vylétl z autem mimo vozovku a narazil do stromu. Nehoda se stala mezi Křemží a Chlumečkem. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala vloni 24. října odpoledne na silnici třetí třídy u Křemže. Osmnáctiletý řidič jedoucí ve směru od Chlumečku pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem. Po průjezdu pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru, vylétl ze silnice, kde vůz narazil boční pravou stranou do vzrostlého stromu.

Mladíkovi za volantem se nic nestalo, do nemocnice ho záchranáři převezli jen z preventivních důvodů. Jeho spolujezdec sedící vpředu utrpěl lehké zranění. Na zadních sedadlech však cestovaly ještě dvě dívky, jejichž zranění byla vážná, utrpěly mnohočetná poranění. Mladší z nich byla navíc v bezvědomí.

Mladík vylétl z autem mimo vozovku a narazil do stromu. Nehoda se stala mezi Křemží a Chlumečkem.

„K nehodě došlo nedaleko domu, kde zrovna byli na návštěvě manželé Kailovi. Ti se o bouračce dozvěděli jen díky tomu, že byli zrovna na odchodu. Na nic nečekali a nabídli účastníkům nehody svou pomoc,“ popsal krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Ve chvíli, kdy přispěchali k vozidlu, byla již zraněná dívka venku z vraku. Přítomní se ji snažili probrat a poskytnout jí první pomoc, dívka však nereagovala. Manželé následně zjistili, že nedýchá. Okamžitě tedy zahájili resuscitaci nepřímou masáží srdce. Dívka díky tomu začala po několika minutách opět dýchat a následně ji i další zraněné převzali do péče přivolaní záchranáři.

Manželé zachránili u vážné nehody životy čtyř lidí. Dostali za to ocenění

„Českokrumlovští kriminalisté nyní zahájili trestní stíhání osmnáctiletého řidiče z Českokrumlovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě uznání viny u soudu mu hrozí trest v rozmezí od šesti měsíců do čtyř let,“ upřesnil mluvčí.

