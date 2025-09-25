Nehoda se stala dopoledne na silnici I/24 mezi Třeboní a obcí Majdalena na Jindřichohradecku. Řidička z osobního vozu byla těžce zraněná, osmačtyřicetiletá spolujezdkyně na místě zemřela. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky.
„Přednemocniční neodkladnou péči poskytli záchranáři jedné těžce zraněné ženě a transportovali ji na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice. Druhá žena bohužel utrpěla mnohačetná zraněni neslučitelná se životem a zemřela ještě před příjezdem záchranářů,“ uvedla mluvčí záchranné služby Kristýna Vrkočová.
Auto skončilo po nehodě na střeše. „Příčinami vzniku této tragické dopravní nehody se budou nadále zabývat jindřichohradečtí kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty,“ popsal mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Po dobu odklízení a vyšetřování události byla trasa z Třeboně směrem k hranicím s Rakouskem na několik hodin uzavřená.