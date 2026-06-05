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Nehoda uzavřela dálnici D3 ve směru na Prahu. Podle policie jel řidič příliš rychle

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  20:17
V pátečních večerních hodinách uzavřela nehoda dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu. Osobní vozidlo havarovalo po 19. hodině na mokré silnici. Podle prvotních informací policie nepřizpůsobil řidič jízdu povrchu a jel příliš rychle. Jak dlouho bude tato část dálnice neprůjezdná, zatím není jasné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nehoda uzavřela dálniční tah v úseku mezi exitem 95 u Soběslavi až k exitu 84, který se nachází u Plané nad Lužnicí.

Řidič automobilu značky Volvo jel podle policie příliš rychle. „Na mokré vozovce dostal řidič smyk, vůz převrátil na střechu a sjel mimo silnici,“ upřesnila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Podle Schwarzové se v autě nacházeli dva lidé, kteří z něj však sami vystoupili.

V souvislosti s událostí apeluje policie na účastníky provozu, aby na silnicích neriskovali.

Podrobnosti připravujeme...

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