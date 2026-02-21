Na rozestavěné D3 zemřel po čelním střetu řidič, dva zranění

  22:01
Při nehodě dvou osobních vozů na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku v sobotu zemřel třiapadesátiletý řidič fabie. Dva lidé utrpěli zranění. Provoz byl v úseku uzavřen, nyní je komunikace plně průjezdná, informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

Informaci o nehodě přijali záchranáři krátce po 16:30. „Muž středního věku utrpěl těžká mnohočetná poranění a došlo u něj k selhání životních funkcí. První pomoc zahájili svědci nehody, na jejichž snahu navázal tým zdravotníků rozšířenou resuscitací. I přes maximální úsilí všech zasahujících se muže nepodařilo zachránit. Na místě svým zraněním podlehl,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková.

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

Dvaačtyřicetiletou ženu s podezřením na poranění ruky odvezli záchranáři do českobudějovické nemocnice. Tam dopravili i dalšího zraněného, podle serveru Novinky to byla nezletilá osoba.

Podle policie zřejmě třiapadesátiletý řidič fabie přejel náhle do protisměru a střetl se s protijedoucím kodiaqem, ve kterém jeli žena a muž. „Komunikace je plně průjezdná a okolnostmi a přesnými příčinami dopravní nehody se budou policisté dále zabývat,“ uvedla mluvčí jihočeské policie.

