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Auto vylétlo ze silnice a náraz do stromu ho rozpůlil. Řidič zemřel na místě

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  10:06

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Řidič na Jindřichohradecku narazil v neděli brzy ráno do stromu. Náraz vůz rozpůlil. (25. října 2026) | foto: Policie ČR

Tragická nehoda se stala v noci na neděli na Jindřichohradecku. Dvaačtyřicetiletý řidič s autem vylétl ze silnice a narazil do stromu. Náraz auto roztrhl na dvě poloviny. Řidič na místě zemřel.

Složky IZS vyjížděly po druhé hodině ranní k nehodě, která se stala na silnici mezi Číměří a Novou Bystřicí.

Řidič ve voze značky Audi z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. V autě jel sám. „Náraz byl tak silný, že se vozidlo rozpůlilo na dvě části,“ upřesnila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Řidič na Jindřichohradecku narazil v neděli brzy ráno do stromu. Náraz vůz rozpůlil. (25. října 2026)

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K nehodě vyjela také posádka záchranářů a vůz rendez-vous s lékařem z Jindřichova Hradce. „Muž při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem. Lékař na místě konstatoval smrt,“ konstatoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

Přesné příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Do stromu a na střechu

Podobná nehoda se stala i v pondělí ráno u obce Nesměň na Českobudějovicku. Řidička podle prvotních informací s vozidlem čelně narazila do stromu, automobil se následně převrátil na střechu.

U Sedlece se auto rozpůlilo o strom, řidič nepřežil

Z havarovaného vozu ženě pomohli svědci nehody. Při příjezdu záchranářů byla pacientka při vědomí.

Záchranáři ženě zajistili žilní vstup a lékař letecké záchranné služby jí podal lék tlumící bolest. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.

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