Složky IZS vyjížděly po druhé hodině ranní k nehodě, která se stala na silnici mezi Číměří a Novou Bystřicí.
Řidič ve voze značky Audi z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. V autě jel sám. „Náraz byl tak silný, že se vozidlo rozpůlilo na dvě části,“ upřesnila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
K nehodě vyjela také posádka záchranářů a vůz rendez-vous s lékařem z Jindřichova Hradce. „Muž při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem. Lékař na místě konstatoval smrt,“ konstatoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Přesné příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.
Do stromu a na střechu
Podobná nehoda se stala i v pondělí ráno u obce Nesměň na Českobudějovicku. Řidička podle prvotních informací s vozidlem čelně narazila do stromu, automobil se následně převrátil na střechu.
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U Sedlece se auto rozpůlilo o strom, řidič nepřežil
Z havarovaného vozu ženě pomohli svědci nehody. Při příjezdu záchranářů byla pacientka při vědomí.
Záchranáři ženě zajistili žilní vstup a lékař letecké záchranné služby jí podal lék tlumící bolest. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.