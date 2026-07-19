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Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili

Autor: ,
  18:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehčí zranění při tom utrpěli dva lidé. Tribuna se zhroutila v areálu sokolovny.

„Přibližně čtyřicetiletý muž utrpěl lehké poranění dolní končetiny. Další nezletilý byl také zraněný lehce. Oba byli při vědomí a po ošetření je posádky převezly k dalšímu vyšetření do nemocnice,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.

Není jasné, co pád části tribuny způsobilo. „Případem se zabýváme a zjišťujeme veškeré okolnosti události,“ řekla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. Vltavotýnské slavnosti se konaly od středy do soboty. Jejich součástí byl například koncert Davida Kollera nebo skupiny Buty.

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou

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