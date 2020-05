Po čelní srážce vozů zemřel dvacetiletý řidič, jeho BMW je na dva kusy

12:41 , aktualizováno 12:41

Tragická nehoda se stala dopoledne na silnici z Hluboké nad Vltavou do Týna nad Vltavou. Mladý řidič vozu BMW pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost a vyjel do protisměru, kde se střetl s dalším autem. Silnice bude uzavřená pravděpodobně do 14 hodin.