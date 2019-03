Tragédii historického letadla způsobila malá výška a zřejmě i rychlost

Nehoda se stala loni 11. srpna na malém letišti u Strunkovic nad Blanicí při letových ukázkách pro veřejnost. Zemřel při ní 72letý pilot, který měl s unikátním strojem poměrně dost zkušeností. Tehdy s ním měl nalétáno přes 65 hodin, na jiných strojích odlétal dohromady několik tisíc hodin.

Samotnému pádu předcházela nezvládnutá pravotočivá zatáčka, při které letoun z téměř stometrové výšky začal klesat s neustále se zvětšujícím náklonem k zemi. Nakonec skončil ve vývrtce a do země narazil pod úhlem více než devadesát stupňů. Vliv na ovládání měl podle závěrečné zprávy také přízemní vítr a vzdušné turbulence.

„Před kritickým letem provedl pilot s mechanikem domluvu o ručním nastartování motoru, pro udržení návyků mechanika. Pilot celou dobu působil klidně, bez viditelné nervozity nebo stresu. Nebyl z něj cítit alkohol, ruce se mu netřásly. Mechanik pomohl pilotovi se zapnutím upínacích pásů. Motor se podařilo nastartovat asi na pátý pokus (nahazování rukou). Po naskočení měl motor při poslechu pravidelný zvuk a chod,“ stojí ve zprávě Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Podle ní převládalo polojasné počasí s proměnlivou kupovitou oblačností, nicméně připouští, že se podle meteorologických zpráv mohla projevit přechodná slabá turbulence.

Zpráva přináší i detailní rozbor pádu, soudně-lékařské expertizy nebo informace od pilotů.

„Svědci, někteří s leteckými zkušenostmi, uvedli, že letoun létal na malé rychlosti na výšce cca 50 metrů nad zemí a že motor měl v poslední fázi letu nepravidelný chod,“ konstatuje zpráva.

Svědci zmínili také turbulentní prostředí. „Dále zmínili také negativní vliv zadního větru v druhé polovině poslední zatáčky. Někteří vyslovili domněnku, že pilot nechtěl v průběhu poslední zatáčky překročit povolenou mez vystoupení a tím ohrozit diváky. Z toho důvodu zvyšoval náklon letounu v zatáčce. Letoun následně přešel do strmé spirály, resp. vývrtky, kterou pilot, vzhledem k malé výšce, již nemohl vybrat,“ uzavírá zpráva.

Předseda Aeroklubu Prachatice Bohouš Chán, který letecký den pořádal, po nehodě uvedl, že pilot nebyl místní. „Byl to zkušený pilot, ale nepatřil k nám,“ řekl Chán s tím, že škodu na letadle je obtížné vyčíslit.

„Letadlo bylo stavěné v historickém ústavu, cenu si netroufám odhadnout, může to být milion, ale to bych jen spekuloval,“ podotkl Chán.

Jednalo se o letoun Beta-Minor Be-50, který vznikl v roce 1935. Byl to samonosný dolnoplošník dřevěné konstrukce, s tandemovými otevřenými kokpity a pevným záďovým podvozkem, poháněný čtyřválcovým motorem Walter Minor. Zřícená replika vznikala od 90. let a do provozu byla uvedena až v červnu 2015.

Pád letounu viděly přímo na místě stovky lidí, nehoda se totiž stala při leteckém dni. Nikomu z přihlížejících se nic nestalo, akce byla ihned po incidentu pořadateli ukončena. Letadlo navíc při havárii poškodilo jiné ultralehké letadlo zaparkované přímo na letišti.