Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. Tři lidé se zranili, silnice je zavřená

  10:24aktualizováno  10:37
V pondělí krátce po půl desáté jel linkový autobus z Jindřichova Hradce na Jindřiš a havaroval. Podle informací záchranářů se při nehodě lehce zranili tři cestující. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Komunikace je z důvodu vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků neprůjezdná. Podle odhadu to bude trvat minimálně dvě hodiny.
Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. | foto: Policie ČR

Na místo nehody vyjížděly dvě záchranářské a jedna lékařská posádka z Jindřichova Hradce „Záchranáři na místě poskytli přednemocniční neodkladnou péči jednomu muži a dvěma ženám,“ potvrdila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Všichni tři podle jejích slov utrpěli lehčí zranění a po ošetření je převezli do jindřichohradecké nemocnice.

