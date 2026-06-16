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Autobus se nevešel pod viadukt. Zčásti přišel o střechu, na místě jsou zranění

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  10:43aktualizováno  12:12
K havárii autobusu do viaduktu nedaleko rakouských hranic na Českokrumlovsku vyjely v úterý dopoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle prvotního zjištění řidič pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Zdravotníci ošetřili několik zraněných cestujících. Autobus přepravující cizince zčásti přišel o střechu. Provoz na železnici byl přerušen, silnice je uzavřena.

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V autobusu cestovalo 24 lidí včetně řidiče. Jednalo se o zájezd z rakouského Lince do Českého Krumlova. Všichni cestující byli cizinci.

Vozidlo se po půl desáté dopoledne ze dvou třetin zaseklo pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště nedaleko hranic s Rakouskem.

Autobus se zasekl pod železničním viaduktem v Rybníku u hranic s Rakouskem. (16. června 2026)
Řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení a uvázl pod viaduktem. (16. června 2026)
Řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení a uvázl pod viaduktem. (16. června 2026)
Řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení a uvázl pod viaduktem. (16. června 2026)
6 fotografií

Podle informací zdravotníků byli na místě ošetřeni čtyři dospělí s drobnými oděrkami, nebyl nutný převoz do zdravotnického zařízení.

„Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila a poskytla sterilní krytí na zasažená místa,“ uvedl Vojtěch Míra, mluvčí jihočeské záchranky.

Pro cestující vyslali hasiči evakuační autobus z českobudějovické stanice, který je následně přepraví do Českého Krumlova, kde hodlají pokračovat ve svém programu.

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„Zasahující hasiči na místě provedli protipožární opatření, odpojili akumulátory a zřídili pro cestující zázemí,“ popsal mluvčí jihočeský hasičů Vratislav Malý.

Železniční provoz na viaduktu byl po kontrole specialistou ze Správy železnic rychle obnovený, samotná silnice však zůstala neprůjezdná. „Vyproštění autobusu zajišťuje jednotka Správy železnic, která k uvolnění vozu využije vyprošťovací automobil s navijáky,“ přidal Malý.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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