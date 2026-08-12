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U Třeboně havaroval autobus. Řidiče převážel vrtulník, v nemocnici skončilo i dítě

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  16:31aktualizováno  17:16

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Na Třeboňsku narazil autobus do stromu. Dva lidé včetně řidiče utrpěli zranění. (12. srpna 2026) | foto: Policie ČR/X

U Třeboně na silnici I/34 havaroval dnes odpoledne autobus, který narazil do stromu. Zdravotníci se postarali o čtyři lidi. V nemocnici skončili řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a jeden nezletilý s lehkým poraněním.

Nehoda se stala před půl čtvrté odpoledne podle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR v úseku mezi Třeboní a Starou Hlínou. Na místo vyrazily dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci, vůz s lékařem i vrtulník letecké záchranné služby.

„Od 15:24 vyšetřujeme závažnou DN autobusu, hlášeno je několik zraněných osob. DN je na trase Třeboň - Jindřichův Hradec v lesním úseku za Třeboní. V místě zasahují složky IZS a letecká ZZS. Komunikace je uzavřena,“ uvedla policie na síti X.

K autobusu, který havaroval do stromu na Třeboňsku, vyjeli jihočeští záchranáři. (12. srpna 2026)
Na Třeboňsku narazil autobus do stromu. Dva lidé včetně řidiče utrpěli zranění. (12. srpna 2026)
2 fotografie

Podle záchranářů v autobuse, který narazil do stromu, cestovali kromě šoféra tři nezletilí.

„Řidič utrpěl středně těžké poranění hlavy a hrudníku, letecky jsme ho transportovali do traumacentra nemocnice v Českých Budějovicích. Jednu nezletilou osobu s lehkými poraněními převezli záchranáři do nemocnice v Jindřichově Hradci. Zbylí dva nezletilí účastníci po vyšetření na místě nevyžadovali další péči,“ upřesnil pro iDNES.cz Vojtěch Míra, mluvčí jihočeské záchranky. „Vypadalo to za začátku dramaticky, ale naštěstí byl autobus téměř prázdný.“

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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