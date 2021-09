Řidič na Písecku narazil s autem do posedu a stromů, na místě zemřel

„Havárie osobního vozidla s přívěsem se stala mezi obcemi Chyšky a Ratiboř. Po příjezdu na místo nejprve strážci pořádku z Milevska provedli prvotní šetření a ve spolupráci s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému pomohli s vyproštěním řidiče - seniora, který již nejevil známky života,“ řekl krajský mluvčí policie Milan Bajcura.

Podle dosavadního vyšetřování jel sedmašedesátiletý muž s autem Škoda Octavia s přívěsem, který měl naložen stavebním materiálem ve směru od obce Chyšky.

„Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem nákladu a profilu komunikace, kdy z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde pod svahem narazil do mysliveckého posedu a poté ještě do vzrostlých stromů, zde podlehl následkům zranění neslučitelných se životem,“ popsal Bajcura.