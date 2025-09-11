Gentleman silnic vytáhl řidiče z hořícího vozu. Kolem šlehaly plameny, vzpomíná

Autor:
  12:14
Zachránil řidiče zaklíněného po nehodě ve voze, který už byl v plamenech. Ve středu si Jiří Tecl za svůj čin převzal v Jindřichově Hradci ocenění Gentleman silnic. „Riskoval vlastní život. Věřím, že jeho příběh bude inspirací i pro ostatní řidiče, aby v podobných chvílích neváhali pomoci,“ uvedl Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nehoda se stala 12. června mezi obcemi Keblany a Besednice na Českokrumlovsku. Řidič zřejmě neodhadl rychlost a s autem narazil do stromu. Vůz krátce poté začal hořet. Zatímco spolujezdec se dokázal dostat ven, mladý řidič zůstal zaklíněný uvnitř.

Když kolem projížděl Jiří Tecl se svou rodinou cestou na dovolenou k Lipnu, už byli u hořícího vozu dva lidé, kteří se snažili plameny hasit.

„Viděl jsem, že za volantem sedí mladík. Dveře na jeho straně ale nešly otevřít, protože auto bylo naražené na strom. Ze strany spolujezdce jsem se dovnitř také nedostal. Už tam všechno hořelo,“ popisuje Tecl.

Řidič nemohl otevřít dveře, protože auto bylo opřené o strom.
Jiří Tecl (uprostřed) se stal 237. Gentlemanem silnic. Na snímku jsou s ním vlevo mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura a ředitel projektu Gentleman silnic Jan Marek.
Řidiče vytáhl z vozu svědek, který mu přeřízl bezpečnostní pás.
Auto začalo po nárazu do stromu hořet.
5 fotografií

Záchranu navíc komplikovala sportovní úprava vozu, auto mělo vnitřní ochranný rám a pětibodové bezpečnostní pásy. „Snažil jsem se řidiče vytáhnout oknem, ale musel jsem se ponořit hodně hluboko, abych dosáhl na bezpečnostní pás, který měl pevně kolem těla. V autě byla tma a hustý dým. Nic jsem neviděl a kolem šlehaly plameny,“ vzpomíná.

Vrátil se ke svému vozu pro nůž. Tím přeřízl pás a začal mladíka vytahovat. V té době už někdo přiběhl s hasicím přístrojem, ale bylo jasné, že auto každou chvíli vybouchne.

Musíte rychle ven! Gentlemani silnic vytáhli řidičku z potápějícího se auta

„Najednou prasklo jedno z kol a žárem začala řinčet skla,“ popisuje Tecl. Společně s dalšími lidmi odtáhl zraněného do bezpečí. Jen o pár sekund později vůz explodoval.

Jiří Tecl se snažil zraněného udržet při vědomí až do příjezdu záchranářů. Pak si mladíka převzala posádka letecké záchranné služby a přepravila ho do nemocnice.

Gentleman silnic zaškrtil ženě těžce zraněnou paži. O ruku přišla, ale žije

„Panu Teclovi patří velké díky. Jeho rychlá reakce, tedy přeříznutí pásu a vytažení řidiče z vozu, zabránila vzniku dalších vážných zranění mladíka. A co víc – zachránila mu život. Řidičovy nohy už byly v plamenech a oheň zasáhl i zadní sedadlo a část čalounění střechy. Jsem vděčný, že u nehody byl někdo, kdo se nezalekl a dokázal pomoci,“ uvedl Luděk Procházka, ředitel krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

Letos už třetí mrtvolu vydala Orlická přehrada. Při pátrací akci v předchozích dnech našli policisté nejprve část těla, v pátek dostali oznámení, že na hladině plavou lidské ostatky. Utonulý měl u...

Muž po napadení mladistvými krvácel do mozku. Útoků bylo víc, trend však město odmítá

Premium

Policisté vyšetřují srpnový brutální útok skupiny mladistvých na muže v Třeboni. Jeden z jejích členů byl ve městě na dlouhodobějším pobytu z výchovného ústavu. Zraněný je stále v nemocnici. Útočník...

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

Stadion v Táboře získá novou tribunu. Radnice a klub se přely o výši podpory

Fotbalový klub Táborsko předal staveniště, aby se mohla dokončit východní tribuna a zázemí na stadionu v Kvapilově ulici. Nakonec získal od města téměř 14 milionů z celkových 35, které jsou třeba na...

11. září 2025  15:22

Gentleman silnic vytáhl řidiče z hořícího vozu. Kolem šlehaly plameny, vzpomíná

Zachránil řidiče zaklíněného po nehodě ve voze, který už byl v plamenech. Ve středu si Jiří Tecl za svůj čin převzal v Jindřichově Hradci ocenění Gentleman silnic. „Riskoval vlastní život. Věřím, že...

11. září 2025  12:14

Muž po napadení mladistvými krvácel do mozku. Útoků bylo víc, trend však město odmítá

Premium

Policisté vyšetřují srpnový brutální útok skupiny mladistvých na muže v Třeboni. Jeden z jejích členů byl ve městě na dlouhodobějším pobytu z výchovného ústavu. Zraněný je stále v nemocnici. Útočník...

11. září 2025

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

U rybníka, kde bývala husí farma, chystá firma rekreační apartmány a chatky

Vodní drůbež chovanou původně u rybníka poblíž Číměře na Jindřichohradecku mají nahradit rekreanti. Takový je záměr soukromé společnosti, která chce u osady Dobrá Voda a při rybníku Dolní Panský...

10. září 2025  13:58

Lezkyně omdlela na skalní ferratě. Z údolí Lužnice ji vyzvedli vrtulníkem

Náročný zásah mají za sebou hasiči a záchranáři, kteří v úterý na Táborsku pomáhali lezkyni na skalní ferratě u řeky Lužnice. Mladá žena tam během výstupu upadla do bezvědomí. Z údolí ji museli...

10. září 2025  10:03

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Už je vzorný, zastala se žena u soudu manžela, který ve vzteku udeřil kojence

Fyzický útok na sedmitýdenní miminko potrestal v úterý českobudějovický krajský soud podmínkou. Jeho otec jej loni v záchvatu vzteku dvakrát prudce udeřil do hlavičky a způsobil mu těžké zranění....

9. září 2025  15:29

Po hromosvodu do čtvrtého patra, pak útěk dveřmi. Zdrogovaný muž děsil nájemníka

Případ, ke kterému vyjížděli českobudějovičtí strážníci, ukazuje, co s člověkem mohou udělat drogy. Třiatřicetiletý muž dvakrát v krátké době vyšplhal po hromosvodu do čtvrtého patra ubytovny, kde...

9. září 2025  13:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže

Netradičně řešené domy dokončuje společnost JTH mezi největšími českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava. Většina z dvou set bytů už je prodaných. V sousedství chce stavět bytové domy i radnice.

9. září 2025  9:24

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Přišel a okamžitě dostal od trenérů kapitánské céčko. Není to úplně běžné, ale značí to, jakou důvěru vkládá sportovní vedení a trenéři do letní posily Michala Bulíře. Čtyřiatřicetiletý útočník,...

9. září 2025  7:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.