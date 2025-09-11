Nehoda se stala 12. června mezi obcemi Keblany a Besednice na Českokrumlovsku. Řidič zřejmě neodhadl rychlost a s autem narazil do stromu. Vůz krátce poté začal hořet. Zatímco spolujezdec se dokázal dostat ven, mladý řidič zůstal zaklíněný uvnitř.
Když kolem projížděl Jiří Tecl se svou rodinou cestou na dovolenou k Lipnu, už byli u hořícího vozu dva lidé, kteří se snažili plameny hasit.
„Viděl jsem, že za volantem sedí mladík. Dveře na jeho straně ale nešly otevřít, protože auto bylo naražené na strom. Ze strany spolujezdce jsem se dovnitř také nedostal. Už tam všechno hořelo,“ popisuje Tecl.
Záchranu navíc komplikovala sportovní úprava vozu, auto mělo vnitřní ochranný rám a pětibodové bezpečnostní pásy. „Snažil jsem se řidiče vytáhnout oknem, ale musel jsem se ponořit hodně hluboko, abych dosáhl na bezpečnostní pás, který měl pevně kolem těla. V autě byla tma a hustý dým. Nic jsem neviděl a kolem šlehaly plameny,“ vzpomíná.
Vrátil se ke svému vozu pro nůž. Tím přeřízl pás a začal mladíka vytahovat. V té době už někdo přiběhl s hasicím přístrojem, ale bylo jasné, že auto každou chvíli vybouchne.
„Najednou prasklo jedno z kol a žárem začala řinčet skla,“ popisuje Tecl. Společně s dalšími lidmi odtáhl zraněného do bezpečí. Jen o pár sekund později vůz explodoval.
Jiří Tecl se snažil zraněného udržet při vědomí až do příjezdu záchranářů. Pak si mladíka převzala posádka letecké záchranné služby a přepravila ho do nemocnice.
„Panu Teclovi patří velké díky. Jeho rychlá reakce, tedy přeříznutí pásu a vytažení řidiče z vozu, zabránila vzniku dalších vážných zranění mladíka. A co víc – zachránila mu život. Řidičovy nohy už byly v plamenech a oheň zasáhl i zadní sedadlo a část čalounění střechy. Jsem vděčný, že u nehody byl někdo, kdo se nezalekl a dokázal pomoci,“ uvedl Luděk Procházka, ředitel krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.