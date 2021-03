Po nehodě s dvěma mrtvými dětmi vrátí na přejezd v obci Nedabyle závory

Nehoda se stala na začátku března. Vlak smetl osobní auto, které vjelo na přejezd. Seděla v něm matka a dvě její děti.



„Rodina je z naší obce. Chceme, aby se na přejezd vrátily závory, které na něm původně byly,“ upozornil Ludvík Reindl, iniciátor petice a zastupitel obce Nedabyle.

Tragická událost zmobilizovala nejen lidi v okolních obcích, ale také Správu železnic (SŽ) a krajský úřad. První reakce SŽ byla přejezd trati uzavřít a tím i úzkou silnici, která spojuje centrum Nedabyle s obcemi směrem na jih. Takový návrh poslala státní organizace obecnímu úřadu, který ho odmítl.

Většina místních řidičů používá trasu jako zkratku, navíc za přejezdem vyrostlo několik nových domů. Přerušení silnice by způsobilo podle zastupitelů chaos a nebezpečné pokusy o překonání trati za každou cenu. To by riziko střetu s vlakem jen zvýšilo.

„Na mimořádném jednání zastupitelů jsme se usnesli, že přejezd v žádném případě nechceme zrušit, ale upravit,“ řekl místostarosta Nedabyle Pavel Sobotka.

Petici za jeho zabezpečení podepsali lidé z Nedabyle a okolí a rovněž ze sousedních obcí. Podle starosty vedlejší Nové Vsi Marka Prokeše sice zkratku přes železniční přejezd využívají hlavně místní řidiči, ale přesto by její uzavření přineslo při dnešní dopravě hustější provoz na hlavní silnici.

V pátek dorazil na místo nehody Radek Makovec, ředitel oblastního ředitelství Správy železnic. Setkal se i s vedením obce. „Dohodli jsme se, že přejezd nezrušíme, ale zabezpečíme závorami. Stavbu zajistíme do konce roku,“ slíbila mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Spokojený se závěrem jednání je iniciátor petice Ludvík Reindl. Za podporu děkuje podepsaným pod peticí, jen lituje, že závory zajistí místo až po tragédii, kterou přežila s těžkými zraněními jen řidička – matka dětí.

Smrtelná nehoda se tam stala i loni v červnu, kdy při srážce s vlakem zemřel mladý řidič. Místní se domnívají, že v obou případech řidiče oslnilo při pohledu na semafor slunce. Policie příčiny nehody vyšetřuje.