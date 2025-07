15:52

Dříve bylo k dostání hlavně v lahvích a jako osvěžení pro řidiče. V posledních letech je ale nealkoholické pivo na trhu stále větším hitem. A nyní slaví tento nápoj rovných 50 let od chvíle, kdy ho začal vařit první sládek. Stalo se tak v českobudějovickém pivovaru Samson, kde vzniklo Pito. To se pak stalo na další desítky let synonymem nealka.