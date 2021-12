Návštěvníky na Šumavě táhne divočina i Vltava, loni jich ale bylo víc

V červnu začala turistická sezona velmi pozvolna. „Očekávali jsme masivní návštěvnost jako loni, což se ale úplně nepotvrdilo,“ hodnotí mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. Například Návštěvnickým centrem Srní letos od června do konce srpna prošlo 61 tisíc lidí. Loni za stejné období jich bylo o sedm tisíc víc.

Pokles zaznamenali také v terénu na většině sledovaných lokalit. Například na Tříjezerní slati klesla návštěvnost téměř o polovinu. „Na Plešném jezeře byla pak nižší přibližně o deset procent,“ doplňuje Dvořák.

Pravděpodobné je, že bilanci ovlivnilo počasí. „Letos bylo více deštivých dní než v posledních letech a v nich to ven nikoho moc neláká. Dalším důvodem mohla být chuť cestovat do zahraničí, což bylo oproti loňsku jednodušší,“ uvažuje.

Naopak obrovský zájem zaznamenala správa parku u programu Průvodci divočinou. Do zajímavých a běžně nepřístupných míst se s průvodci vydalo 1 244 zájemců.

„Program tak po 14 letech své existence zaznamenal nový rekord, a to i v obsazenosti všech termínů, který tvořil 96 procent,“ shrnuje koordinátor programu Josef Štemberk.

Deštivé dny přivítali vodáci. To dokazují rekordy, které padaly ve splouvání Teplé Vltavy.

„Za celou dobu povinné rezervace tolik lodí v jediné sezoně ještě nesplulo. Určitě tomu pomohlo počasí. Dostatečně pršelo, a tak nebyl jediný den, kdy by se z důvodu nízké hladiny Teplá Vltava nemohla splouvat,“ hodnotí vodáckou sezonu koordinátor splouvání Vladimír Dvořák.

Třicet let, třicet vycházek

Mimo tyto tradiční programy Správa NP Šumava připravila výjimečné akce k 30 letům vyhlášení národního parku. Uspořádala stejný počet komentovaných vycházek vždy s nějakou osobností. Mezi těmi, kdo prováděli zájemce po nejrůznějších místech parku, byli jak zaměstnanci správy NP, odborní externisté, strážci, profesionální průvodci, ale také známé osobnosti jako třeba Emil Kintzl, učitel a autor publikací o Šumavě.

Kapacita kolem 20 lidí na jednu vycházku byla podle mluvčího Jana Dvořáka skoro vždy naplněná a stávalo se, že přišlo i více lidí. „Zájem nás velice příjemně překvapil, a proto zvažujeme, že bychom tento model programu pro veřejnost v nějaké střídmější podobě pořádali i v nadcházejících letech,“ dodává.

Sezona byla z pohledu ředitele NP Šumava Pavla Hubeného jednoznačně zajímavá.

„Osobně jsem velice rád za to, jak úspěšný je program Průvodci divočinou. Zájem o Šumavu je obecně velký, což mě z jedné strany těší, ale na druhou stranu bych ocenil, pokud by všichni dodržovali alespoň základní pravidla pohybu v přírodě,“ přeje si. Pro přírodu je podle něj nejdůležitější, že se v ní zabydleli vlci.

I letos museli strážci parku udílet pokuty, a to jak lidem, kteří porušovali nařízení úmyslně, tak i těm, co tak činili nevědomky. V takových případech postačila podle Jana Dvořáka domluva.

„Pokuty strážci dávali za koupání v jezerech i vstupy do klidových území. Nejčastěji pak za špatné parkování,“ zmiňuje. Problémem jsou prý i cyklisté, kteří se často vydávají do míst, kde nemají co dělat. Jde převážně o návštěvníky s elektrokoly.

Strážců parku je nedostatek

Podobných prohřešků řešili strážci tisíce. Nově jim práci usnadní větší pravomoc. Budou moci zastavovat vozidla i cyklisty na účelových komunikacích. Je to díky schválené novele zákona, která vstoupí v platnost 1. ledna.

„Dlouhodobě však řešíme nedostatek strážců. Není to ale z důvodu nízkého zájmu. V současnosti jich máme 27, což je zásadní nedostatek na naše území. My na to ale máme tabulky, které jsou naplněné,“ dokládá Dvořák.

Strážců by přitom potřebovali dvojnásobek. „Pokusíme se dostat do přírody i dobrovolné ochránce. Máme v tomto směru určité limity. Také můžeme zkoušet další kampaně a snažit se návštěvníky učit chovat k přírodě šetrně,“ upozornil v nedávném rozhovoru Richard Brabec, končící ministr životního prostředí.

Mnozí by se po letech rádi podívali také k Modrému sloupu a do Luzenského údolí, které jsou už roky nepřístupné. V tomto ohledu je situace nejistá.

„Bych byl velmi rád, aby bylo toto místo otevřené, to je srdeční záležitost. Jednáme o tom se státní správou s ochranou přírody. Věřím, že se to podaří a v nějakém období bude toto místo přístupné. Je to o nalezení kompromisu,“ konstatoval Brabec.

I tak bude nadcházející rok pestrý. „Určitě budeme připravovat tak jako letos desítky programů pro veřejnost. A chybět jistě nebudou ani Průvodci divočinou,“ zve mluvčí Jan Dvořák.