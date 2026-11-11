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Zámku v Hradci přibyli po loňsku návštěvníci. Přilákaly je noční prohlídky a klenoty

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  11:50
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Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.

Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.
Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.
Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.
Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.
16 fotografií
Více než tři čtvrtě milionu lidí letos v hlavní sezoně zamířilo na státní hrady, zámky a další historické objekty v jižních Čechách. Třeba v Jindřichově Hradci zabraly večerní prohlídky a výstava korunovačních klenotů, a tak si o dost polepšil. Na Rožmberku se naopak projevil přesun festivalu Hrady CZ k Hluboké.

Historické stavby spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ) přivítaly od ledna do konce října celkem 765 479 lidí. Ve srovnání s loňskem je to nárůst o necelé procento.

Nejvíce turistů zamířilo do Krumlova a na Hlubokou. Do Jindřichova Hradce, který zaznamenal největší procentuální skok, dorazilo o více než šest tisíc lidí více než před rokem.

Podle tamního kastelána Jana Mikeše za úspěšnou sezonou nestojí jediný důvod. O letních prázdninách areál každý čtvrtek ožíval i po setmění. Lidé mohli vystoupat na Černou věž, nahlédnout do historické kuchyně nebo vyrazit na večerní prohlídku. „Mělo to poměrně značný ohlas. Bylo to vždy vyprodané a o prázdninách se to v celkových číslech nasčítá,“ řekl kastelán.

Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.
Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.
Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.
Zámek v Jindřichově Hradci si letos prohlédlo 54 596 lidí.
16 fotografií

Své udělala i výstava Veličenstvo před branami a České korunovační klenoty na dosah. Podle něj si cestu na obě expozice našlo více než tři a půl tisíce lidí. „V kontextu toho, jak složité je na hradech a zámcích dělat výstavy, to považuji za velký úspěch,“ uvedl Mikeš.

Výraznější byly také organizované skupiny. „Určitě vzrostl počet zájezdů. A podařilo se nám oslovit rovněž základní školy. Jezdily nejen z okolí, ale například i z Budějovic. Takový zájem škol v září jsme dosud neměli,“ dodal kastelán. Právě výpravy na začátku školního roku označil za jednu z věcí, jež letošní bilanci pomohly.

Návštěvnost památek v sezoně 2026

Č. Krumlov 230 736 (+3,7 %)
Hluboká 191 286 (-1,3 %)
J. Hradec 54 596 (+12,6 %)
Č. Lhota 45 997 (-5,7 %)
Třeboň 41 786 (+0,3 %)
Landštejn 40 093 (+4,3 %)
Kratochvíle 39 634 (+0,2 %)
Zvíkov 34 020 (+6,8 %)
Rožmberk 29 332 (-11,1 %)
N. Hrady 15 833 (-3,3 %)
Vimperk 15 793 (-12,0 %)
Zlatá Koruna 15 124 (-8,1 %)
Dačice 11 249 (+7,9 %)
Pozn.: V závorce je změna oproti roku 2025.

Jiný příběh letos napsal Rožmberk na Českokrumlovsku. Podle statistik přišel o několik tisíc lidí. Část poklesu vysvětlují památkáři přesunem festivalu Hrady CZ k Hluboké nad Vltavou. „Když se festival konal na Rožmberku, přivedl nám řádově několik set lidí. Letos jsme o ně přišli,“ potvrdila kastelánka Andrea Čekanová.

Za nejvýznamnější událost roku však nepovažuje výsledky sezony, ale převzetí areálu horního zámku. Památkáři tam nyní zajišťují archeologický průzkum a začali se věnovat také okolním plochám.

„Vstoupili jsme do další etapy fungování hradu a zámku na Rožmberku,“ poznamenala. Nyní se už dveře návštěvníkům uzavřely. „Teď začínáme zazimovat hrad, uklízet a dělat údržbu,“ popsala kastelánka.

Podle ředitele jihočeské územní památkové správy NPÚ Petra Pavelce nelze rozdílné výsledky jednotlivých míst vysvětlit jedinou příčinou. „Rozdíly mezi jednotlivými památkami mohou souviset s řadou okolností, od počasí a rozložení turistické sezony přes zájem organizovaných skupin až po nabídku prohlídek a doprovodných akcí. Celkový výsledek však potvrzuje, že zájem o jihočeské památky zůstává stabilní,“ uvedl.

Jesličky i vyzdobené apartmány

Hlavní sezona sice skončila, návštěvníci ale nemusí čekat do jara. V Jindřichově Hradci se 5. a 6. prosince uskuteční tradiční Adventní dny. Otevřená bude také více než pět set let stará černá kuchyně, kde se bude přímo před návštěvníky vařit.

Novinkou budou jesličky umístěné na prvním nádvoří. Děti do nich budou moci ukládat svá přání Ježíškovi. „Chtěli jsme, aby měly místo, kam mohou své vzkazy přinést,“ vysvětlil kastelán Jan Mikeš.

Vstupné zdarma přilákalo na hrady a zámky 122 tisíc návštěvníků. Památkáři ho plánují zopakovat

Třeboň připravuje adventní trhy i vánočně vyzdobené schwarzenberské apartmány a o týden později také kostýmované prohlídky Knížecí Vánoce.

Na Hluboké se návštěvníci podívají do historické zámecké kuchyně, která běžně není součástí zimního prohlídkového okruhu. Zlatá Koruna zve na adventní prohlídky i program Cesta do Betléma.

Nové Hrady nabídnou speciální trasu Za časů pana správce, která přiblíží vánoční zvyky na buquoyském panství na počátku minulého století. Ve Vimperku se uskuteční adventní koncert souboru Dyškanti a o svátcích se zámek mimořádně otevře návštěvníkům při prohlídkách svátečně vyzdobených interiérů.

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