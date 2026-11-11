Historické stavby spravované Národním památkovým ústavem (NPÚ) přivítaly od ledna do konce října celkem 765 479 lidí. Ve srovnání s loňskem je to nárůst o necelé procento.
Nejvíce turistů zamířilo do Krumlova a na Hlubokou. Do Jindřichova Hradce, který zaznamenal největší procentuální skok, dorazilo o více než šest tisíc lidí více než před rokem.
Podle tamního kastelána Jana Mikeše za úspěšnou sezonou nestojí jediný důvod. O letních prázdninách areál každý čtvrtek ožíval i po setmění. Lidé mohli vystoupat na Černou věž, nahlédnout do historické kuchyně nebo vyrazit na večerní prohlídku. „Mělo to poměrně značný ohlas. Bylo to vždy vyprodané a o prázdninách se to v celkových číslech nasčítá,“ řekl kastelán.
Své udělala i výstava Veličenstvo před branami a České korunovační klenoty na dosah. Podle něj si cestu na obě expozice našlo více než tři a půl tisíce lidí. „V kontextu toho, jak složité je na hradech a zámcích dělat výstavy, to považuji za velký úspěch,“ uvedl Mikeš.
Výraznější byly také organizované skupiny. „Určitě vzrostl počet zájezdů. A podařilo se nám oslovit rovněž základní školy. Jezdily nejen z okolí, ale například i z Budějovic. Takový zájem škol v září jsme dosud neměli,“ dodal kastelán. Právě výpravy na začátku školního roku označil za jednu z věcí, jež letošní bilanci pomohly.
Návštěvnost památek v sezoně 2026
Č. Krumlov 230 736 (+3,7 %)
Jiný příběh letos napsal Rožmberk na Českokrumlovsku. Podle statistik přišel o několik tisíc lidí. Část poklesu vysvětlují památkáři přesunem festivalu Hrady CZ k Hluboké nad Vltavou. „Když se festival konal na Rožmberku, přivedl nám řádově několik set lidí. Letos jsme o ně přišli,“ potvrdila kastelánka Andrea Čekanová.
Za nejvýznamnější událost roku však nepovažuje výsledky sezony, ale převzetí areálu horního zámku. Památkáři tam nyní zajišťují archeologický průzkum a začali se věnovat také okolním plochám.
„Vstoupili jsme do další etapy fungování hradu a zámku na Rožmberku,“ poznamenala. Nyní se už dveře návštěvníkům uzavřely. „Teď začínáme zazimovat hrad, uklízet a dělat údržbu,“ popsala kastelánka.
Podle ředitele jihočeské územní památkové správy NPÚ Petra Pavelce nelze rozdílné výsledky jednotlivých míst vysvětlit jedinou příčinou. „Rozdíly mezi jednotlivými památkami mohou souviset s řadou okolností, od počasí a rozložení turistické sezony přes zájem organizovaných skupin až po nabídku prohlídek a doprovodných akcí. Celkový výsledek však potvrzuje, že zájem o jihočeské památky zůstává stabilní,“ uvedl.
Jesličky i vyzdobené apartmány
Hlavní sezona sice skončila, návštěvníci ale nemusí čekat do jara. V Jindřichově Hradci se 5. a 6. prosince uskuteční tradiční Adventní dny. Otevřená bude také více než pět set let stará černá kuchyně, kde se bude přímo před návštěvníky vařit.
Novinkou budou jesličky umístěné na prvním nádvoří. Děti do nich budou moci ukládat svá přání Ježíškovi. „Chtěli jsme, aby měly místo, kam mohou své vzkazy přinést,“ vysvětlil kastelán Jan Mikeš.
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