Gorila z hrotů tužek i pastelkový stůl. Koh-i-noor otevřel návštěvnické centrum

„Nejradši mám právě ten stůl. Je pracovní a tam se bude dělat byznys. Moc se mi líbí, kolegům se povedl,“ ocenil Vlastislav Bříza, generální ředitel a majitel společnosti Koh-i-noor Hardtmuth.

Zákaznické centrum ukazuje zejména historii této značky. Odráží životní příběh Josepha Hardtmutha, jeho vynálezy a rozvoj rodinné firmy, která se stala světovým lídrem v oblasti výroby psacích potřeb.

„Už od mého nástupu do firmy jsem si přál vybudovat její muzeum. Tužka patří k Budějovicím jako Budvar a už i my muzeum máme,“ přidal 78letý Bříza.

Hlavní důvody zřízení expozice byly dva. „První je ukázat historii a druhý je, že bude fungovat jako obchodní centrum. Z historie je třeba se poučit a snažit se prodávat dál,“ zdůraznil úspěšný podnikatel.

Zhruba od poloviny listopadu do prostorů v Mánesově ulici začnou proudit první návštěvníci. Budou to především studenti a děti ze škol a školek. „Děti poznají, jaká byla historie firmy Koh-i-noor, dnes největší tužkárny v Evropě,“ přidal 46letý Vlastislav Bříza mladší, člen vedení společnosti.

Ke vstupu bude třeba objednání předem. Dorazit mohou s registrací i jednotlivci, kteří následně utvoří skupinu. „Zájem je velký. Máme od škol a školek zarezervované termíny na půl rok dopředu,“ popsal Bříza mladší.

Syn majitele firmy vnímá i obchodní význam nového prostoru. „Jezdí sem partneři z celého světa. Chodí se dívat do výroby, v muzeu získáme platformu pro společná jednání,“ naznačil.

Od nápadu po samotné otevření uplynulo deset let. „Se zástupci Národního technického muzea jsme bezpočtukrát seděli v Praze i v Budějovicích. Dávali jsme dohromady všechny exponáty, my především materiální, muzeum ty archivní. Vznikla z toho výstava, která byla před dvěma lety v Národním technickém muzeu výroční výstavou. Týkala se Koh-i-nooru od jeho architektonického počinu, přes Josepha Hardtmutha, až po založení továrny a přestěhování z Vídně do Budějovic,“ uvedl Bříza mladší.

Na místě jsou stovky exponátů. Některé jsou interaktivní, ale nechybí ani jednoúčelové stroje, které před sto lety fungovaly v továrně. Ve smyčce se bude promítat dokumentární film.

Prohlídka potrvá hodinu

K vidění jsou také velmi vzácné kousky. „Asi nejcennější je historická edice, kdy jsme v roce 1848 vyráběli inaugurační psací pero na počest jmenování Františka Josefa rakouským císařem. Originál leží v muzeu ve Vídni, u nás máme kopii. Tradice trvá dodnes, poslední pero převzal současný český prezident Petr Pavel. Od roku 1848 tak dodáváme inaugurační pera vládcům českých zemí,“ okomentoval Bříza mladší.

On sám vystavuje osobní exponát a to italskou Vespu. „Pořídili jsme si ji se šéfem našeho zastoupení v Itálii, teď je to jako artefakt expanze Koh-i-nooru,“ potvrdil.

Nové zákaznické centrum pochválil i Karel Ksandra, generální ředitel Národního technického muzea. „Po úspěchu s výstavou v našich prostorách jsem přesvědčený, že si do Českých Budějovic najde cestu velké množství zájemců,“ řekl.

Náklady na vybudování jen za materiál vyšly zhruba na deset milionů korun. „A to nezhmotňuji přínosy v předchozích letech, práci v archivech a podobně. To bychom byli zhruba na dvojnásobku za celých deset let,“ dodal Bříza mladší.

Prohlídka výstavy na více než čtyř stech metrech čtverečních potrvá vždy 60 minut.