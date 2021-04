Před dveřmi českobudějovické Mateřské školy Čéčova postávají rodiče a okolo nich běhají předškoláci. Je to jako u doktora v čekárně, každou chvíli učitelka vyzve dalšího tatínka nebo maminku s dítětem, aby šli dál. Hned za dveřmi se testuje. „Kluci, ani to nelechtalo,“ křičí na kamarády jeden z čerstvě otestovaných chlapců.

Samotný výtěr z nosu jde rychle. Rozbalit balíček, tyčinkou trochu zašimrat v každé nosní dírce, dát pak na určené místo a jít zase ven čekat. Za čtvrt hodiny je hotovo. Děti, které pak dostaly lísteček s písmenem N, se mohou jít převléct do své šatny a utíkat si hrát do třídy.

Testování začalo v pondělí i na všech základních školách na jihu Čech. Před Základní školou Malá Strana v Týně nad Vltavou si učitelky krátce před půl osmou na nádvoří před budovou rozebíraly žáky. S nimi pak postupně odcházeli na testování ve vyhrazených místnostech.

Do lavic zde tento týden kvůli rotační výuce usedli pouze žáci vybraných tříd prvních, třetích a pátých ročníků. „Abych řekl pravdu, úplně šťastný z té podoby návratu nejsem, ale je to lepší, než kdyby děti zůstaly doma. Škola jim očividně chybí, už je to přes počítače nebaví,“ říká tatínek jednoho z třeťáků s tím, že do poslední chvíle váhal, zda dítě kvůli testování do školy pošle.

V pondělí čtvrt hodiny před osmou už bylo nádvoří před školou prázdné a rodiče postupně odcházeli domů.

„Celou ranní akci jsme zvládli na výbornou, poslali jsme instrukce k testování už minulý týden. Neměli jsme nakonec ani jeden pozitivní test,“ přibližuje ředitel vltavotýnské školy Miroslav Vašica.

Dodal, že škola dostala předem několik oznámení rodičů, že jejich dítě do školy nepřijde. „Takových případů je ale maximálně do deseti. Kvůli testům to byly pouze čtyři z nich,“ doplnil.

V Budějovicích byli všichni žáci negativní

Obdobná situace byla také v českobudějovické ZŠ Máj, kam začali děti a rodiče přicházet okolo čtvrt na osm ráno. Někteří nevěděli, kdo v tu chvíli může do školy, ale na bráně byla připravená cedule s rozpisem.

„Moje dcera je v první třídě. Je z toho hodně nervózní a bojí se. Na druhou stranu do školy potřebuje chodit. Vysvětlila jsem jí, že kdyby to bolelo, tak tam nemusí, ale zkusíme to první den a uvidíme. Test si udělá sama ve třídě. Myslím, že je lepší, když to provede tam, kde u toho bude i její paní učitelka,“ vysvětluje 36letá Daniela Míková. Pondělní testy zde neodhalily žádného pozitivního žáka, stejně jako v ostatních školách v krajském městě.

Desítky dětí s rodiči čekaly po sedmé hodině ráno i před Základní školou T. G. Masaryka v Písku. Učitelky dovnitř braly skupinky podle tříd.

„Je to chaos. Vadí mi, že se dcera musí nechat testovat. Snažila jsem se jí vysvětlit, proč to tak je a jak má nos vytírat, aby se moc nepíchla. Naštěstí to moc neřeší, chodí do třetí třídy a bere jako výsadu, že může do školy,“ komentovala situaci Kateřina Černá.

Podle další z maminek Tanily Kardash je důležité hlavně to, že se školáci mohou vrátit do kolektivu svých vrstevníků. „Děti se těší, chtějí vidět kamarády. Co se testování týče, nevědí, jak to bude probíhat, takže jsou zatím v klidu. Uvidíme, jak budou vypadat další dny,“ podotkla Tanila Kardash, jejíž děti chodí do prvních dvou tříd.

Podle ředitele školy Jiřího Kothánka se v tomto týdnu v lavicích vystřídá zhruba 150 dětí. „Pro nás to znamenalo nastudovat materiály ministerstva školství a zdravotnictví a zařídit se podle nich. Testy nám dodali minulý čtvrtek. Zaměstnanci dostali do rukou manuály a návody, protože musí u testování dětí asistovat. Situace je náročná, ale zvládáme ji dobře,“ zhodnotil Kothánek.

Ředitelé ale musejí počítat s tím, že za současné situace část rodičů své děti do školy poslat nechce. S testováním nesouhlasí ani starosta Netolic Vladimír Pešek, jehož syn chodí do druhé třídy.

„V pondělí měl jít po dlouhé době do školy, ale nepůjde. S manželkou nesouhlasíme s nezákonným šťouráním v nose dvakrát v týdnu a ještě následným povinným nošením respirátoru. Nechce to ani náš syn. Mám pocit, že už ani nežijeme v právním státě, kde má platit ústava, Listina základních práv a svobod nebo Úmluva na ochranu dítěte,“ domnívá se Pešek.

Ministerstva se nedohodla

Důvody jsou různé, od nesouhlasu nosit roušku přes způsob testování až po použití konkrétního typu testu.

„Přijde mi to postavené na hlavu, nikdo pořádně nevíme, co takové testování s dětmi udělá, a obávám se, že to může poškodit jejich organismus. Pokud je to skutečně nutné, přistoupila bych raději ke spolehlivějším typům testů,“ podotýká Jana Trachtová z Týna nad Vltavou, jejíž syn chodí do třetí třídy na ZŠ Hlinecká.

Právě otázka typu testů od včerejšího rána rezonovala mezi řadou rodičů z Českých Budějovic. Někteří se podivovali, že nemohou ve školách použít vlastní a zároveň schválené testy, jak na konci minulého týdne informovalo v metodických pokynech ministerstvo školství na svých webových stránkách.

„Řešili jsme tuto otázku i s řediteli škol, ale podobné pokyny jsou v přímém rozporu s opatřeními ministerstva zdravotnictví, které tvrdí, že se smí používat pouze centrálně distribuované testy od vlády. Je to samozřejmě špatně, pokud jdou z vysokých míst protichůdná stanoviska, ale v tomto případě se musíme řídit vládními opatřeními,“ potvrdil náměstek budějovického primátora pro školství Viktor Vojtko (STAN).

Momentálně mají všechny školy v kraji k dispozici celkem 239 850 testů, které dostaly převážně už uplynulý čtvrtek.

„Přímo do škol je rozvezli jihočeští hasiči. Takový počet testů bude stačit až do konce příštího týdne. Velikost další várky testů se bude odvíjet podle toho, jaká budou v platnosti opatření vlády,“ potvrzuje náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma (TOP 09).