Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera oznamovatelka policistům uvedla, že toto jednání neznámého pachatele zaznamenala poprvé o vánočních svátcích.
„Kočka návnadu pozřela, zvracela, byla apatická a u veterináře po zákroku zjistili, že v trávicím traktu měla návnadu s ostrými předměty,“ popsal Matzner.
Párky někdo prošpikoval špendlíky a sponkami, jeden pes musel na operaci
Jednání pachatele zřejmě není náhodné, situace se totiž opakovala letos v květnu, kdy se druhá kočka oznamovatelky musela podrobit u veterináře chirurgickému zákroku. V trávicím traktu měla jehly upravené do tvaru ježka, ty pravděpodobně spolkla společně s návnadou.
„Buďte na své domácí mazlíčky opatrní, věnujte pozornost pohozeným věcem, které lákají jejich pozornost. Mohlo by se jednat o nebezpečné nástrahy,“ vyzval mluvčí.
Policisté na lince 158 přijmou jakékoliv informace k tomuto případu.