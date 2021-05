Na naučné stezce udělali kvůli bahnu chodníky, materiál vozili i po vodě

Řemeslníci zhotovili na naučné stezce Olšina na Krumlovsku téměř 700 metrů povalových chodníků. Okruh u rybníka na okraji vojenského újezdu Boletice vyznačili loni, ale protože hodně pršelo, na některých místech se turisté bořili do bahna. To už by se nyní stávat nemělo.