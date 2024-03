V Táboře natáčí seriál Ratolesti. Řeší v něm drogy a mezigenerační otázku

Mezi kulisami prostoru pro start sjezdového závodu na horských kolech na táborském náměstí Mikuláše z Husi se pohybují desítky filmařů. Technici upevňují stany kvůli sílícímu větru. Kameraman si vyklízí zorné pole pro zachycení nejlepšího záběru.

Herci se připravují na své pozice, opodál čeká připravená sanitka a všude kolem se na odpružených kolech prohánějí komparzisté. Všeobecný chaos a mumraj ukončí až vyřčení tří dobře známých slov - Kamera, klapka, akce!

Filmový štáb České televize obsadil ulice Tábora kvůli natáčení nového seriálu Ratolesti. Ten má tematicky navázat na populární seriál Ochránce, který byl inspirovaný skutečnými příběhy a sledoval případy řešené školským ombudsmanem Alešem Pelánem v podání Lukáše Vaculíka.

„Opět se v něm zabýváme problémy výchovy a vzdělávání. Nicméně jeho půdorys je zcela nový. Děj seriálu jsme situovali do menšího města a sevřeli jsme ho do úzké skupiny postav několika generací. Celé sérii pak dominuje otázka distribuce a konzumace drog a zejména to, jak je pro dnešní rodiče těžké porozumět, co jejich dítě ve skutečnosti dělá, co ho zajímá, co ho motivuje a jak přemýšlí,“ přibližuje kreativní producent Jan Maxa.

Svou roli v seriálu sehraje i samotný Tábor, kterému tvůrci příběh napsali téměř na míru. Diváci tak poznají nejen mnoho známých lokalit, ale značnou roli v něm bude mít také závodění na horských kolech, které je pro jihočeské město typické.

„Tábor je mimořádně sympatický, příjemný pro život a zároveň, když ho člověk poznává déle, tak dojde k závěru, že i takto idylické prostředí má svoje stíny a různé složitosti,“ naznačuje spoluscenárista Tomáš Feřtek.

Ukazují prostředí maloměsta

„Maloměsto, to je prostředí, ve kterém se všichni dobře znají a kde není úplně jednoduché cokoliv objasnit či vyšetřit. Je téměř stoprocentně jisté, že v nějakém větším či menším průšvihu bude figurovat někdo z vašeho příbuzenstva. Navíc na maloměstě si lidé mohou pomáhat, ale taky se navzájem pomlouvat, podrážet se. I s tím si v ději hodně hrajeme,“ hlásí Feřtek.

Ratolesti budou první samostatnou seriálovou režií Michala Blaška. Ten už s Českou televizí spolupracoval na oceňované minisérii Podezření, koprodukčním celovečerním dramatu Oběť a spoluautorsky také na třetí řadě Případů 1. oddělení.

„Tentokrát mě zaujal příběh o rozpadu jedné rodiny propojený s jednotlivými kauzami a tématy, které mají svůj reálný základ a celospolečenský přesah. Přípravy zabraly víc než rok. Nejsem nervózní, ale cítím velký respekt před natáčením, které má trvat sto dní,“ říká režisér Blaško.

První klapka nové série padla na nádraží v Kralupech nad Vltavou, ale pro většinu ze stovky natáčecích dní si filmaři vybrali Tábor. Hlavní roli adiktoložky a psycholožky hraje Anna Geislerová, jejího seriálového manžela a ředitele gymnázia Stanislav Majer. V dalších rolích se divákům představí například Milena Steinmasslová, Matouš Ruml, Saša Rašilov či Linda Rybová. Natáčení je rozdělené na dvě etapy a potrvá až do konce listopadu. Samotné vysílání seriálu je plánované na podzim 2025.

„Hraji postavu Marka Hilského, je to profesí stavař, majitel úspěšné firmy a sponzor downhillového týmu a závodu, který tu dnes natáčíme. Je to postava víceméně kladná a je to dobrý kamarád hlavního mužského protagonisty,“ přibližuje Saša Rašilov.

„Do samotného děje postava Marka moc nezasáhne, ale jeho život zásadně promění jedna fatální událost. Takže ten jeho příběh je spíš o tom, jak ho tyto události promění a jak zamíchají jeho hodnotovým žebříčkem,“ říká. Dodává také, že v Táboře se mu velice líbí a již z dřívějších let na něj má mnoho hezkých vzpomínek.